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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Selección Colombia

Néstor Lorenzo le respondió a Lucas González por sus quejas sobre la convocatoria: "Está de más"

noviembre 9, 2026
Por: David Lozano
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: EFE
El entrenador de la Selección Colombia defendió el llamado de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez para los amistosos contra Chile y explicó por qué Álvaro Montero no fue convocado.

La convocatoria de la Selección Colombia para los compromisos amistosos de noviembre sigue generando polémica. Esta vez, Néstor Lorenzo respondió a las declaraciones de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, quien manifestó su inconformidad por el llamado de dos de sus futbolistas, Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez.

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La discusión comenzó después de que se conociera la lista de convocados el viernes 6 de noviembre. Tras la victoria de Nacional frente a Deportivo Pereira, González reconoció que era un orgullo para el club tener jugadores en el combinado nacional, pero cuestionó que tuviera que prescindir de ellos para compromisos decisivos, mientras que Álvaro Montero, quien juega en Boca Juniors, no fue llamado.

Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera”, manifestó el entrenador, quien también señaló que debía encontrarse una fórmula para evitar que los equipos colombianos resultaran perjudicados por estas decisiones.

Ante el reclamo, Lorenzo decidió explicar los motivos de su convocatoria y aclarar que la situación del arquero de Boca Juniors ya estaba acordada desde la anterior fecha de selecciones.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la convocatoria de Álvaro Montero?

En diálogo con Noticias RCN, el seleccionador explicó que la ausencia de Montero en la nueva convocatoria no respondió a una decisión de último momento ni a una petición de Boca Juniors, sino a una planificación que ya había conversado con los arqueros.

"Mira, si hay algo que caracterizó a este proceso, es la coherencia y te lo pueden decir los arqueros involucrados. En la convocatoria anterior le dije a Vargas: ‘No vas a venir en esta, vas a venir en la otra’, porque eran los dos arqueros que quedaron del Mundial, Vargas y Montero, con los cuales estamos conformes y van a seguir en el proceso”, explicó.

Asimismo, aseguró que también había hablado previamente con el guardameta de Boca Juniors sobre su disponibilidad para las convocatorias.

Y a Montero le dije: ‘Vas a venir en esta (septiembre-octubre), no vas a venir en la otra (noviembre)’. Yo no sabía que Boca Juniors iba a llegar a la final, entonces no tiene nada que ver lo que dijo Lucas”, agregó.

Sin embargo, el entrenador argentino también se refirió directamente a la inconformidad de González por perder a dos futbolistas. En ese sentido, defendió el trabajo formativo de Atlético Nacional y aseguró que tener jugadores en la Selección Colombia debería representar un motivo de orgullo para la institución.

“Además, debe ser un orgullo para el club, un club que trabaja también en la parte formativa, y que debe ser un orgullo para el club que los jugadores vengan a la Selección, ¿no?”, señaló.

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Incluso, Lorenzo recordó una situación que vivió cuando convocó a Luis Suárez, quien militaba en el Almería de España, y estableció una comparación para cuestionar el reclamo del entrenador verdolaga.

"Si se hubiera quejado en algún momento el técnico de la Almería, cuando le traje a Luis Suárez, que se estaban jugando el campeonato en la B de España, lo entiendo. Pero que se queje el técnico de Nacional, con el plantel que tiene, me parece que está de más”, concluyó.

Cabe recordar que la Selección Colombia disputará dos compromisos amistosos frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre. El primero será el viernes 13 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo se jugará el martes 17 en Santiago de Chile.

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