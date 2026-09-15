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Martes, 15 de septiembre de 2026
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La ONU pide acceso a Gaza tras el hallazgo de cuerpos entre los escombros

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
La recuperación en marcha de restos humanos en Gaza, sobre todo de mujeres y niños luego de que Israel bombardeara sus casas, plantea la posibilidad de que se cometieron crímenes de guerra, advirtió la ONU.

El organismo de derechos humanos de la ONU pidió este martes dar acceso a investigadores internacionales a Gaza "para ayudar a recopilar las pruebas" tras el hallazgo de cientos de cuerpos entre escombros.

La recuperación en marcha de restos humanos en Gaza, sobre todo de mujeres y niños luego de que Israel bombardeara sus casas, plantea la posibilidad de que se cometieron crímenes de guerra, advirtió la ONU.

"Los restos de lo que parecen ser familias enteras están siendo exhumados en sitios que fueron pulverizados por ataques israelíes", indicó en un comunicado el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk.

"Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg", dijo, al señalar que gran parte "de Gaza ha sido devastada por los bombardeos israelíes o la demolición con maquinaria pesada y explosivos".

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"Hoy día, muchas áreas de Gaza donde está desplegado el ejército israelí siguen siendo arrasadas por excavadoras sin respeto alguno por los muertos bajo los escombros", lamentó.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos Humanos consideró crucial preservar las pruebas de violaciones e incluso los lugares destruidos, y pidió que "se permita la entrada de investigadores internacionales en todas las partes de Gaza para ayudar a recopilar las pruebas".

"El hallazgo de numerosos restos bajo los escombros en la Ciudad de Gaza reaviva la preocupación sobre crímenes de guerra y otros crímenes atroces", advirtió Volker.

La guerra israelí en Gaza, desatada tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, redujo a escombros gran parte del territorio palestino.

Los bombardeos e invasión terrestre israelíes en Gaza mataron a más de 73.000 palestinos, incluido más de 1.350 después de que se acordó un alto el fuego en octubre pasado, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ataque de Hamás de 2023 causó la muerte de 1.221 personas en Israel, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

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