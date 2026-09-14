"Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos": Trump anuncia un supuesto acuerdo entre Rusia y Ucrania para frenar ataques

Donald Trump ha asegurado este lunes que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para parar los ataques en contra de las instalaciones energéticas de cada país, en un intento por contener la crisis internacional de combustibles que llevó el precio del diésel en Estados Unidos a niveles históricos.

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“Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. Rusia ha acordado hacer lo mismo”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

El mandatario afirmó igualmente que el incremento del precio mundial del diésel tiene relación principalmente con la guerra entre Rusia y Ucrania y no con el conflicto que Estados Unidos sostiene con Irán.

No obstante, el supuesto acuerdo aún no ha sido confirmado de manera formal por Moscú y Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que su país está dispuesto a detener los ataques contra objetivos energéticos rusos siempre que Rusia haga exactamente lo mismo y existan garantías concretas de reciprocidad.

La declaración de Trump aparece luego de que en el fin de semana el presidente norteamericano pidiera de manera pública a Zelenski que dejara de atacar las refinerías y otras instalaciones rusas relacionadas con la producción y distribución de diésel.

Trump argumentó que los ataques ucranianos están ayudando a una escasez internacional de combustible. “Hay muchos otros objetivos. No golpeen el diésel. Eso está perjudicando al mundo”, dijo el domingo en su visita a Irlanda.

El reclamo coincide con una gran subida del precio del combustible en Estados Unidos. El diésel llegó el viernes un promedio nacional de 6,06 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), frente a los 3,71 dólares registrados un año antes. El combustible es sobre todo importante para el transporte de mercancías, por lo que su encarecimiento puede trasladarse a otros precios.

Ucrania, por su parte, ve como legítimos sus ataques en contra de la infraestructura petrolera rusa porque el sector energético refleja una fuente fundamental de ingresos para financiar la invasión.

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Las fuerzas ucranianas intensificaron en los últimos meses los ataques con drones de largo alcance en contra de refinerías y otras instalaciones, reduciendo la capacidad rusa de producción de combustibles y provocando problemas de abastecimiento dentro del país.

El Kremlin recibió de manera favorable la petición de Trump y apoyó la idea de proteger la infraestructura económica y energética. Moscú señaló igualmente que las restricciones a las exportaciones de combustibles podrían ayudar a estabilizar su mercado interno, afectado por la reducción de la producción y los ataques ucranianos.

El anuncio llega en un contexto energético algo delicado. La guerra entre Estados Unidos, Israel y el régimen de Irán alteró los flujos de petróleo en Oriente Medio y llevó de nuevo al crudo por encima de los 100 dólares por barril. El Brent alcanzó a superar los 108 dólares este lunes, mientras aumentan los temores por el impacto de la crisis energética en la inflación mundial.

Desde ahora, la iniciativa de Trump afronta un obstáculo fundamental: que Rusia y Ucrania conviertan su disposición declarada en un compromiso verificable y recíproco. Por ahora, la presión sobre los mercados energéticos sigue aumentando.