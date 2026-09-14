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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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“Solo los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses”: Casa Blanca endurece mensaje sobre voto tras cargos por presunto fraude electoral en EE. UU.

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones en Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Elecciones en Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
El Departamento de Justicia presentó cargos contra cinco personas en Pensilvania, Nueva Jersey y Wisconsin por presuntamente votar de manera ilegal, falsificar su condición de ciudadanía o registrarse fraudulentamente en elecciones de Estados Unidos.

La Casa Blanca reforzó su mensaje sobre la integridad electoral en Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia anunciara cargos contra cinco personas por presuntas irregularidades relacionadas con el voto en las elecciones de 2022 y 2024. “Only Americans should be electing American leaders” (“Solo los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses”), señaló la Casa Blanca en una publicación en X.

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Los casos se conocieron el 4 de septiembre y están relacionados con investigaciones adelantadas en Pensilvania, Nueva Jersey y Wisconsin. De acuerdo con el Departamento de Justicia, entre los acusados se encuentran Thomas Holtzman, Marisol Guzman, Katya Rodríguez, Mercedes Alexandra Cardoso y Jesús Javier Jurado García. Las autoridades los señalan, según cada caso, de votar siendo no ciudadanos, realizar declaraciones falsas sobre su ciudadanía o participar en registros fraudulentos.

Uno de los casos que tomó relevancia es el de Katya Rodríguez, de 30 años, quien reside en Harrisburg, Pensilvania. Según la acusación presentada ante un gran jurado federal, Rodríguez habría votado en las elecciones de 2024 pese a no ser ciudadana estadounidense y habría declarado falsamente que tenía la ciudadanía para registrarse y participar en el proceso electoral. El Departamento de Justicia señala que, de ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 11 años de prisión, además de otras sanciones.

En Nueva Jersey, Mercedes Alexandra Cardoso fue acusada de votar en una elección federal después de registrarse como votante y certificar presuntamente de manera falsa que era ciudadana estadounidense. Según los documentos citados por el Departamento de Justicia, Cardoso habría emitido un voto en las primarias de junio de 2024. En Wisconsin, por su parte, Jesús Javier Jurado García, de 25 años, fue acusado de votar ilegalmente en las elecciones de noviembre de 2022.

El anuncio ocurre mientras la administración de Donald Trump mantiene la integridad electoral como uno de sus principales asuntos de cara a las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre de 2026. En estos comicios estarán en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

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El Gobierno de Estados Unidos también ha puesto el foco sobre los registros electorales. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó haber identificado más de 250.000 posibles no ciudadanos registrados para votar en California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania. Sin embargo, la propia descripción de DHS se refiere a una revisión preliminar y esa cifra ha sido cuestionada por funcionarios electorales y expertos, quienes advierten que aparecer en un registro como posible no ciudadano no demuestra que esa persona haya votado ilegalmente.

De esta manera, los cinco casos anunciados por el Departamento de Justicia corresponden a acusaciones individuales que deberán ser resueltas en los tribunales. El propio organismo recordó que una denuncia, acusación formal o información criminal contiene alegaciones y que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

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