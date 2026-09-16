Misión de la ONU alerta que permanece el aparato represivo de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió que el aparato represivo del Estado venezolano mantiene buena parte de sus estructuras y prácticas pese a los cambios políticos registrados tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La instancia internacional reconoció algunas señales de mejora, entre ellas una disminución de las desapariciones forzadas y de las detenciones prolongadas a gran escala, así como la liberación de una parte de los presos políticos.

Sin embargo, la misión señaló que los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad mantienen esencialmente las mismas políticas, prácticas y atribuciones.

Según el informe, al menos 19 funcionarios incluidos en investigaciones previas continúan en posiciones relevantes dentro del Estado o fueron trasladados a otros cargos considerados estratégicos.

La Misión también documentó 64 nuevos casos de tortura y señaló la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias de corta duración.

Alrededor de 344 presos políticos permanecen detenidos en Venezuela, según el balance más reciente presentado por la organización no gubernamental Foro Penal a corte de septiembre de 2026.

Recientemente, la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón pidió al régimen venezolano y la AN 2015 que le den prioridad a la liberación de presos políticos durante la segunda ronda de conversaciones.

Concretamente, la instancia exigió "reorientar la agenda" e incorporar de forma prioritaria el mencionado tema sobre la mesa de diálogo.

A través de un pronunciamiento, la ONG defensora de derechos humanos criticó que, pese a los acuerdos de reestructuración del Poder Judicial alcanzados en agosto, la primera fase del diálogo omitió la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.