Cae en Bogotá alias ‘Skary’, señalado de coordinar envíos de cocaína a Miami: es requerido en EE. UU.

La Policía Nacional confirmó la captura de alias ‘Skary’, identificado como Juan David Atuesta, durante un operativo realizado en el sector de Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del FBI de Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, Atuesta era señalado de ocupar un papel de liderazgo dentro de una estructura que tendría en Bogotá su centro de acopio y coordinación de cargamentos de cocaína. Desde la capital colombiana, la organización habría coordinado envíos mediante rutas aéreas y marítimas con destino a Miami, Florida.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación se remonta al 23 de noviembre de 2023, cuando la Dijín incautó más de 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el occidente de Bogotá. Según las autoridades, ese cargamento habría sido entregado presuntamente por alias ‘Skary’, quien se encontraba acompañado por dos colaboradores logísticos conocidos como ‘Ney’ y ‘Richi’.

La investigación también incluyó técnicas especiales, como agentes encubiertos y entregas controladas, herramientas utilizadas para establecer el funcionamiento de la organización y avanzar en la identificación de sus integrantes.

Cabe resaltar que la captura se produjo con fines de extradición, luego de un requerimiento de la justicia estadounidense. Según la información conocida, la solicitud proviene de la Corte del Distrito Sur de Florida, que lo requiere por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

VEA TAMBIÉN Policía advierte que las "narcofiestas están bajo control" y divulga imágenes aéreas de operativo en lujosa casa que dejó cuatro capturados en Colombia o

Tras su captura, Atuesta quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras avanzan los procedimientos correspondientes a su eventual extradición a Estados Unidos.

Finalmente, las autoridades también señalaron que la incautación de 2023 y posteriores fracturas internas de la organización afectaron su capacidad para concretar nuevos envíos de droga al exterior. La investigación busca establecer ahora el alcance de las actividades atribuidas a Atuesta y los posibles vínculos de la estructura tanto en Colombia como en Estados Unidos.