Manchester City ficha al mediocampista Ayyoub Bouaddi por 117 millones de dólares como reemplazo de Rodri

Luego de brillar en el Lille desde hace dos temporadas y especialmente con Marruecos durante el Mundial 2026, Ayyoub Bouaddi fichó por el Manchester City, que desembolsó más de 100 millones de dólares para hacerse con sus servicios.

Autor de una gran temporada con el Lille, y una de las sensaciones del Mundial, donde disputó cinco partidos (hasta caer en cuartos ante Francia), el joven de 18 años recala en el gigante de la Premier League y ve su carrera tomar otra dimensión.

"Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para ser el mejor jugador que pueda ser y llegar a lo más alto en este deporte", declaró el joven en un comunicado transmitido por el Manchester City.

A mediados de julio, el presidente del Lille, Olivier Létang, consideraba que su centrocampista iba a "quedarse una temporada más". Pero los cantos de sirena de la Premier League han sonado demasiado fuertes tanto para el jugador como para el club de la Ligue 1, que recibirá 100 millones de euros (117 millones de dólares) en la operación, afirmó el dirigente francés a la AFP.

Bouaddi se convirtió en el jugador más caro vendido por un club de la Ligue 1 al extranjero y, de paso, en el segundo fichaje estrella del club inglés para el centro del campo este verano, tras la llegada del internacional inglés Elliot Anderson por 135 millones de euros.

Nacido en Francia y convocado regularmente con la selección francesa sub-21 desde 2024, Bouaddi decidió en primavera jugar para Marruecos, país de origen de sus padres, y no tardó en brillar con la camiseta de los Leones del Atlas.

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Tras un primer partido en el Mundial deslumbrante y lleno de madurez frente a Brasil (1-1), se ha consolidado como una pieza clave de la selección.

Debutó como profesional con solo 16 años y 3 días, ante el Klaksvik en la Conference League, pero Ayyoub Bouaddi dejó huella sobre todo un año después, el día de sus 17 años, mostrando todo su dominio y su madurez en la victoria del Lille frente al Real Madrid en la Liga de Campeones (1-0).

Fuera de los terrenos de juego, también destaca. Ganador del concurso de oratoria de los centros de formación a los 15 años, obtuvo el bachillerato científico con matrícula de honor ya a los 16.

"Único en su especie", en opinión de su excompañero Thomas Meunier, "impresionante por su precocidad y madurez para su edad" según Olivier Giroud, Bouaddi debería disponer rápidamente de minutos bajo las órdenes del nuevo técnico de los Citizens, Enzo Maresca, más aún tras la marcha de Rodri al FC Barcelona.

Bouaddi supone el quinto refuerzo de los Citizens para esta temporada, luego de las llegadas de Elliot Anderson, Gerónimo Rulli, Jeremy Monga y Pierce Charles.