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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Misión de la ONU considera que Estados Unidos cometió crímenes de guerra contra civiles en Irán

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
En su último informe, que se presentará el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, los investigadores independientes instaron a los 47 países del consejo a presionar para poner fin a la guerra.

Investigadores de Naciones Unidas aseguran este jueves que hay "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra contra civiles en Irán, cuya población también enfrenta "graves violaciones de derechos humanos" de su propio gobierno.

En su último informe, que se presentará el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, los investigadores independientes instaron a los 47 países del consejo a presionar para poner fin a la guerra, llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra y conceder asilo a los civiles que huyen al extranjero.

Ni Irán, ni Israel ni Estados Unidos son miembros del Consejo de Derechos Humanos.

"Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión comprobó que existían motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió crimen de guerra al lanzar ataques indiscriminados que causaron la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil", señalaron los investigadores.

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"Entre ellos se incluyeron ataques con misiles Tomahawk contra la claramente identificable Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab,que mataron a más de 150 personas, incluidos aproximadamente 120 niñas y niños", precisaron.

Agregan también otro ataque aéreo en el que misiles de precisión "dispersaron nubes de perdigones" sobre un complejo deportivo y una zona residencial en Lamerd, que dejó 22 muertos civiles.

El informe también señala que la represión por parte del gobierno iraní de las protestas internas que comenzaron a finales de 2025 por el aumento del costo de la vida representó "una escalada para suprimir a la disidencia" sirviéndose de "leyes represivas", "fuerza letal" y "la pena de muerte como herramienta de intimidación y control".

Las fuerzas de seguridad del Estado mataron a manifestantes en las 31 provincias, incluidos al menos 221 niños, atacaron centros de salud y detuvieron a decenas de miles de personas, añadió.

Entre marzo y agosto de 2026, al menos 29 hombres fueron ejecutados tras juicios acelerados en relación con las protestas y más de 70 personas, incluidas cinco mujeres y tres niños, seguían "en riesgo inminente de ejecución", indicó.

Los investigadores de la ONU instaron a Israel, a Estados Unidos y a Irán a "cesar inmediatamente las hostilidades".

Pidieron que los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU "tomen medidas diplomáticas rápidas para implementar una paz permanente" y garanticen que las presuntas violaciones del derecho internacional sean "investigadas de forma independiente y que los responsables rindan cuentas".

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