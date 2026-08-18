Colombia estima los daños causados ​​por el terremoto en 9.600 millones de dólares y plantea plan de reconstrucción

El potente terremoto que causó la muerte de cientos de personas en el oeste de Colombia provocó pérdidas económicas por valor de 9.570 millones de dólares, según informó este martes el presidente Abelardo de la Espriella, al emitir una estimación preliminar.

El temblor de magnitud 7,4, que se produjo el 10 de agosto, fue el más potente en Colombia en casi medio siglo.

La cifra de muertos asciende a 289, con otros 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

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Cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas, lo que obligó a muchas personas a dormir en las calles o en parques públicos.

Decenas de hospitales y escuelas también se derrumbaron o resultaron dañados.

"Imaginen la magnitud del desastre", dijo De la Espriella, quien asumió el cargo apenas tres días antes de la catástrofe.

La crisis ha sido una prueba de fuego para De la Espriella, un abogado de derecha y magnate empresarial que fue elegido con la promesa de expulsar a los rebeldes narcotraficantes que controlan parte de Colombia.

El martes, declaró que había encargado a su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la puesta en marcha de un plan de reconstrucción "milagroso", con el respaldo del sector privado.