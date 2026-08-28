NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Pacto Histórico

Polémico respaldo del Pacto Histórico a que caso contra Álvaro Uribe pase a la Comisión de Acusación: Fiscalía mantiene investigación y Corte Constitucional definirá competencia

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe Vélez - EFE
Álvaro Uribe Vélez - EFE
La investigación contra Uribe se refiere a hechos ocurridos principalmente durante la década de los noventa, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que cinco congresistas del Pacto Histórico respaldaran una proposición para que ese órgano asumiera la investigación que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

o

Los cinco representantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión son David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra. Los cinco votaron a favor de la proposición que buscaba que la investigación dejara de estar en manos de la Fiscalía y pasara a la Comisión de Acusación de la Cámara.

La decisión generó especial controversia porque la solicitud había sido promovida a partir de una petición de la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, quien el pasado 7 de julio pidió a la Comisión que planteara un conflicto positivo de competencia. La tesis de la defensa está relacionada con el fuero presidencial y con la naturaleza de algunos de los delitos investigados, bajo el argumento de que determinadas conductas atribuidas a estructuras paramilitares habrían continuado cuando Uribe ya era presidente de Colombia.

La Comisión acogió esa solicitud y el pasado 19 de agosto pidió formalmente a la Fiscalía entregar el expediente. Sin embargo, la Fiscalía no aceptó esa pretensión.

En una decisión conocida esta semana, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo que tiene competencia para continuar con la investigación contra Uribe y planteó que existe un conflicto positivo de competencia entre esa entidad y la Comisión de Investigación y Acusación. Por esa razón, el caso será remitido a la Corte Constitucional, que tendrá que determinar cuál de las dos instituciones debe continuar conociendo el proceso. Mientras se adopta esa decisión, la Fiscalía señaló que continuará adelantando las actuaciones correspondientes y que los términos procesales seguirán corriendo.

La investigación contra Uribe se refiere a hechos ocurridos principalmente durante la década de los noventa, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Entre ellos están las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la investigación relacionada con la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas. La Fiscalía llamó a Uribe a indagatoria por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.

o

La controversia política aumentó por la coincidencia entre congresistas del Pacto Histórico y representantes de sectores políticos que históricamente han respaldado al expresidente. La proposición también tuvo el respaldo de Daniel Briceño, Chucho Lorduy, Jonathan Pineda y Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación.

Incluso, en redes sociales se empezó a cuestionar esta coincidencia y se planteó la posibilidad de que pudiera existir un acuerdo político entre sectores del petrismo y del uribismo. No obstante, hasta el momento no existe evidencia pública que permita afirmar que haya un pacto para garantizar impunidades recíprocas, por lo que esa hipótesis debe mantenerse como un cuestionamiento político y no como un hecho.

La posición de algunos integrantes del Pacto Histórico también generó una contradicción con la postura expresada por el senador Iván Cepeda, quien manifestó que busca que la Fiscalía conserve la competencia sobre el caso. Cepeda, además, actúa como parte civil y actor popular dentro de la investigación y señaló públicamente que su posición es que el proceso continúe en la Fiscalía.

Gabriel Becerra, uno de los representantes del Pacto Histórico que respaldó la proposición, explicó que la decisión de la Comisión no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Uribe ni puede interpretarse como una actuación destinada a dilatar el proceso. María del Mar Pizarro, por su parte, señaló que debía abstenerse de pronunciarse sobre el asunto debido a su participación en la Comisión.

Así, el escenario cambió frente a lo que inicialmente se había planteado: el proceso no pasó automáticamente a la Comisión de Acusación. La Fiscalía mantiene actualmente el expediente y será la Corte Constitucional la que determine si la investigación debe permanecer en la jurisdicción ordinaria o si corresponde al Congreso asumirla.

Además, el conflicto de competencia ocurre a pocos días de una diligencia clave. La Fiscalía aplazó para el próximo 4 de septiembre la indagatoria de Álvaro Uribe, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio. En esa diligencia, el expresidente deberá responder dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y el caso de la hacienda Guacharacas.

De esta manera, mientras la Corte Constitucional estudia quién tiene la competencia para continuar con el expediente, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y los términos continúan corriendo. Lo siguiente del caso estará marcado por la decisión del alto tribunal y por la indagatoria de Uribe, programada para el 4 de septiembre.

Temas relacionados:

Pacto Histórico

Álvaro Uribe

Masacres

Investigación

Fiscalía de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos elogia a De La Espriella por decisiones sobre extradiciones y critica al Gobierno Petro por no haberlo hecho antes

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el impactante intercambio de disparos entre militares colombianos contra grupos criminales

Capitolio en La Habana (Cuba)-Foto: EFE/Canva
Relaciones bilaterales

Así han sido las relaciones entre Colombia y Cuba: de la Espriella rechaza al régimen cubano

Procurador colombiano habló sobre el riesgo que tuvo la democracia en la administración de Petro - Fotos: EFE
Democracia

Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el impactante intercambio de disparos entre militares colombianos contra grupos criminales

Capitolio en La Habana (Cuba)-Foto: EFE/Canva
Relaciones bilaterales

Así han sido las relaciones entre Colombia y Cuba: de la Espriella rechaza al régimen cubano

Procurador colombiano habló sobre el riesgo que tuvo la democracia en la administración de Petro - Fotos: EFE
Democracia

Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda”

Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Arquero sudamericano que se destacó como figura en el Mundial 2026 se convirtió en nuevo fichaje de club europeo

Terremoto en Colombia - Foto EFE
Terremoto en Colombia

Confirman este sábado cifra actualizada de muertos y desaparecidos en el terremoto que enlutó a Colombia

Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia

Medicina Legal entregó nuevo reporte de fallecidos por el terremoto en Colombia: esta es la lista de los identificados

Ceuta, España (EFE)
España

Más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde enclave español de Ceuta, según el gobierno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023