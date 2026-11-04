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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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María Elvira Salazar

Representante del Distrito 27 de Florida aún no está confirmado y habría reconteo: la republicana María Elvira Salazar puntea por menos del 1% de los votos

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
La participación en todo el condado de Miami-Dade llegó al 60,5%, por encima de la registrada en las elecciones de medio término de 2022.

Tras el conteo del día de las elecciones generales del 3 de noviembre, la contienda por el Distrito 27 del Congreso de Estados Unidos, en Florida, se mantiene muy ajustada: el margen entre los candidatos es de 0,46%, dentro del umbral del 0,50% que fija la ley estatal para ordenar un recuento automático de votos.

Según el estado Florida, un recuento manual procede cuando el margen es del 0,25% o menos, un nivel que por ahora la contienda no alcanza.

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Aún no se ha cerrado el conteo. En el Distrito 27 hay 202 boletas de voto por correo en proceso de subsanación, un trámite que permite a los votantes resolver discrepancias con sus firmas hasta las 5 p. m. del jueves.

También se están revisando las boletas provisionales emitidas durante la votación anticipada y el día de las elecciones.

La Junta de Escrutinio se reunirá nuevamente el viernes 6 de noviembre para examinarlas, y después se dará a conocer más información.

Quién ordena el recuento

La Secretaría de Estado de Florida es la responsable de ordenar un recuento automático cuando se alcanza el umbral legal. Si se ordena, no comenzaría antes del sábado 7 de noviembre de 2026.

La participación en todo el condado de Miami-Dade llegó al 60,5%, por encima de la registrada en las elecciones de medio término de 2022.

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Asimismo, las autoridades electorales del condado agradecieron a los votantes por acudir a las urnas.

María Elvira Salazar ya se había pronunciado

En la noche del martes, al llegar al 99% del conteo, la legisladora se declaró ganadora y emitió un comunicado en sus redes sociales para celebrarlo.

"Ayer, los votantes del Distrito 27 de Florida y de todo Estados Unidos hicieron escuchar su voz. Este es un momento de reflexión profunda para nuestro país y para el Partido Republicano, al que orgullosamente represento. Durante años he hablado de lo que escucho de las familias de Miami", dijo.

Y agregó: "Tras nuestra victoria electoral, hablé sobre los desafíos que tenemos por delante y mi compromiso de seguir llevando la voz de nuestra comunidad a Washington. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de continuar representando al Distrito 27 de Florida en el Congreso".

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