Denuncian represión policial durante marcha de trabajadores y familiares de presos políticos en Caracas

Una manifestación de trabajadores, jubilados y familiares de presos políticos fue interrumpida el miércoles 28 de octubre por un despliegue de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el centro de Caracas.

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La movilización tenía previsto llegar al Palacio de Miraflores para presentar ante la jefatura del régimen una serie de peticiones relacionadas con las condiciones laborales, la liberación de detenidos por motivos políticos y la publicación de un cronograma electoral que permita avanzar hacia una transición democrática.

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La concentración comenzó a las nueve de la mañana en las cercanías de la plaza La Candelaria.

Desde el mencionado punto, los manifestantes tenían previsto avanzar hacia la sede del gobierno nacional. Sin embargo, un contingente de las "fuerzas de seguridad" bloqueó los accesos al palacio presidencial.

De acuerdo con videos compartidos en la red social X, uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en la avenida Urdaneta, a la altura de la esquina Platanal.

Allí, donde varios manifestantes intentaron superar el cordón de seguridad, en medio de forcejeos con los uniformados.

Según las denuncias publicadas por usuarios en X, los incidentes dejaron a varios manifestantes y a un funcionario con lesiones leves.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han sido señalados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.