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Momentos de tensión frente a la corte: Esto ocurrió tras la más reciente audiencia de Maduro

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves, en una audiencia en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el dictador venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los delitos de los nuevos cargos relacionados con tortura. Entretanto, a las afueras de la Corte y en medio de la indignación de los ciudadanos venezolanos presentes allí, se vivió un momento de tensión tras la asistencia del medio de comunicación Tele Sur, financiado por el régimen, presencia que causó repudio e indignación por parte de los manifestantes que se encontraban allí, los cuales exigían a los integrantes del canal televisivo que se alejaran de la zona.

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