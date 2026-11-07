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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Haití

Muere peligroso pandillero: fue herido en ataque con drones en medio de ofensiva de Bukele en Haití

noviembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
La ofensiva contra las pandillas en Haití registra avances significativos con la confirmación oficial de la muerte de Mathias Saintil, líder de la banda Boston que operaba en Cité Soleil, abatido en un ataque con drones contra posiciones de las organizaciones criminales. Para hablar sobre este tema, Hugo Acha, profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, conversó con El Informativo de NTN24.

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