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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Embajada

Así se vivió la llegada de Benjamín Netanyahu al acto con el que Colombia abrió formalmente su embajada en Jerusalén

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu llega al acto con el que Colombia abrió formalmente su embajada en Jerusalén-Foto Tomada de captura de video de X @IsraelMFA
Benjamín Netanyahu llega al acto con el que Colombia abrió formalmente su embajada en Jerusalén-Foto Tomada de captura de video de X @IsraelMFA
El primer ministro de Israel elogió el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y celebró la consolidación de un vínculo estratégico en materia de seguridad, tecnología y comercio.

En una ceremonia oficial celebrada en Tierra Santa, el Gobierno de la República de Colombia formalizó este miércoles la apertura de su nueva sede diplomática en la ciudad de Jerusalén, con lo que sella el pleno restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El acto protocolario contó con la participación del canciller israelí, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, además de la asistencia especial del primer ministro Benjamín Netanyahu.

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Durante la recepción diplomática, el jefe de Gobierno de Israel expresó su gratitud hacia el mandatario colombiano, a quien calificó como un líder valiente por dar este paso estratégico que estrecha la cooperación mutua en defensa, agua, agricultura e inteligencia artificial.

“El presidente Abelardo de la Espriella lo dijo, y usted lo dijo, Omar, exactamente, es una herencia común, una herencia verdadera y cristiana, que empezó en esta ciudad. Nos mantenemos en pie por la civilización y combatiremos a los bárbaros”, aseveró el primer ministro Benjamín Netanyahu durante su intervención protocolaria.

Mediante un mensaje en video proyectado ante la comitiva oficial, el presidente de la República reafirmó el valor histórico de la sede diplomática como un puente indestructible para el progreso y la seguridad de ambos pueblos.

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La plena reanudación de los nexos con el Estado de Israel reconfigura las alianzas geopolíticas en Oriente Medio y América Latina, con lo que se abre un periodo de estrecha colaboración científica, militar y económica entre Bogotá y Jerusalén.

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