Inaudito: Rafael Lacava ilumina las calles de Carabobo con motivo de la "Navidad" en medio de los apagones que sufre la región

Mientras los habitantes del estado Carabobo, Venezuela, expresan su preocupación por los constantes apagones, el gobernador chavista Rafael Lacava ilumina las calles de dicha región con motivo de la "Navidad".

En diferentes videos compartidos en varias redes sociales se pueden observar varias avenidas del comentado estado con decoración luminosa.

Recordemos que Delcy Rodríguez, así como su exjefe, el dictador Nicolás Maduro, "adelantó" la Navidad en Venezuela.

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La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela podría requerir hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante una década.

Hasta 40.000 millones de dólares y una década es el costo estimado para recuperar el sistema eléctrico venezolano.

Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El pasado mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de octubre, la crisis eléctrica se ha intensificado y extendido por todo el país.