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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Régimen venezolano
Programa: La Noche

CC1 CC2 Y CC3: los jerarcas del régimen no identificados que están EN LA MIRA DE EE. UU.

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
En la quinta versión de la acusación contra el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentada por la justicia de Estados Unidos quedan agregados tres nuevos responsables de estas atrocidades. Aunque no se dan nombres ni apellidos quedaron identificados dentro del documento como CC-1, CC-2 y CC-3, responsables dentro de estos ataques contra las víctimas dentro del delito de asociación para cometer tortura en Venezuela.

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