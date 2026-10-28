Flávio Bolsonaro dice que hubo fraude electoral y se proclama “verdadero presidente electo” de Brasil

Flávio Bolsonaro desconoció el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y se proclamó “el verdadero presidente electo” del país en una declaración que divulgó este miércoles 28 de octubre, en la que acusó a las autoridades electorales de cometer un supuesto fraude a favor de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, aseguró el senador en un comunicado divulgado por medio de sus aliados y compartido en redes sociales.

El pronunciamiento se produjo luego de que Bolsonaro perdiese la segunda vuelta presidencial frente a Lula, quien logró la victoria en los comicios del domingo 25 de octubre. Pese a cuestionar la legitimidad del resultado, el senador no mostró pruebas que respalden sus acusaciones de fraude.

En el documento, Bolsonaro responsabilizó al ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), por una decisión que tiene relación con la extensión del horario de votación en determinados centros electorales. Según su versión, esa medida permitió a Lula sumar más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta.

No obstante, la denuncia contrasta con los datos citados por medios brasileños, según los cuales el Tribunal Superior Electoral (TSE) registró cerca de 34.000 votos emitidos luego de las 17:00 horas (hora local). Bolsonaro igualmente acusó a las instituciones judiciales de actuar políticamente para favorecer al mandatario, sin aportar evidencia que deje ver sus señalamientos.

En su mensaje, el senador agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, y al mandatario norteamericano, Donald Trump. De igual forma, confirmó que se encuentra en Estados Unidos, desde donde aseguró que seguirá su actividad política y buscará liderar a la oposición brasileña.

“No he huido de Brasil; he salido por Brasil”, aseguró, al justificar su salida del país como una decisión para proteger a su familia y evitar lo que describió como persecución política.

Su traslado al extranjero sucede en medio de una controversia judicial. Según reportes de prensa, las autoridades brasileñas ordenaron la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación, y el senador afirmó previamente que cumpliría con esa disposición. Bolsonaro niega que cometió irregularidades.

El dirigente además vinculó su situación con la de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y denunció lo que ve como una persecución contra su familia y sus aliados. En el comunicado, calificó de ilegítimas las actuaciones de integrantes del Poder Judicial y afirmó que buscará seguir su lucha política desde el exterior.

La declaración marca una nueva escalada en el cuestionamiento de los resultados electorales por parte del senador, quien pasó de disputar la Presidencia en las urnas a reivindicarse como ganador, aunque el resultado oficial dio la victoria a Lula da Silva.