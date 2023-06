Multitudinarias marchas en contra del presidente Gustavo Petro

En ‘La Noche, la noticia hoy son las multitudinarias marchas que tuvieron lugar este martes 20 de junio en contra de la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y de las reformas que impulsa en el legislativo y que le darían un giro radical a los sistemas laboral, pensional y de salud. Los manifestantes además hicieron un vehemente llamado en defensa del estado de derecho, la independencia de poderes y la libertad de prensa.

EL PRIMER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Las concentraciones transcurrieron de manera pacífica y sin ninguna alteración del orden público. Miles de personas salieron a las calles, no solo en municipios sino en las ciudades principales de Colombia. Alzaron su voz para protestar contra las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien dicho sea de paso el pasado lunes 19 de junio cumplió un año de haber logrado la victoria en las urnas.

EL SEGUNDO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: La jornada de protestas fue bautizada por sus organizadores como la marcha de la mayoría. Entre los convocantes hubo líderes de partidos políticos de oposición y múltiples organizaciones cívicas y sociales regionales y locales. Según datos de la policía nacional, en las marchas de este martes participaron alrededor de 92 mil personas; 30 mil de ellas en Bogotá, la capital del país.

EL TERCER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Las movilizaciones ocurren en medio de graves escándalos y acusaciones de corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordemos que entre esos escándalos está, la revelación de los explosivos audios en el que su exembajador en Caracas, Armando Benedetti, habló de una supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial. También tenemos las denuncias frente a presuntas interceptaciones ilegales y abuso de poder que involucran a la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

EL CUARTO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Es el mensaje del presidente Petro en respuesta a las masivas marchas en contra de su gestión. El mandatario colombiano dijo que el mayor deber del gobierno es cuidar las manifestaciones.

EL QUINTO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: La marcha de opositores y de ciudadanos inconformes con la manera como el presidente Gustavo Petro está dirigiendo los destinos del país, coincide además con el aumento de la desaprobación del mandatario colombiano. Este martes fueron publicados los resultados de la más reciente encuesta de firma Datexco, realizada entre los días 15 y 16 de junio, que dan cuenta de una desaprobación del 60% frente a una aprobación del 31%. En comparación con similar encuesta aplicada del 6 al 8 de junio, Petro aumenta 3 puntos porcentuales su desaprobación, pues en ese momento estaba en 57% y la aprobación igual que en el último sondeo: 31%.

EL SEXTO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Mientras miles de personas participaban de las manifestaciones en contra del gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro sufrió un fuerte revés en el congreso en pleno final de la primea legislatura. El proyecto de reforma laboral quedó hundido en la tarde de este martes. El articulado de esta reforma no pudo surtir su debate en la comisión séptima de la cámara de representantes. Pese a tres intentos, a las 7 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde, el ejecutivo no logró el quórum para el trámite de la iniciativa. Aunque por el hecho de no haber sido aprobado en primer debate en alguna de las cámaras antes del cambio de legislatura, el proyecto queda archivado, desde el pacto histórico insisten en que podrá debatirse en sesiones extraordinarias.