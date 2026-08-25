Murió el reconocido sacerdote colombiano Javier Giraldo tras ser hospitalizado por una caída en su vivienda

En la mañana de este martes 25 de agosto se confirmó la muerte del padre Javier Giraldo Moreno, quien se convirtió en un símbolo en Colombia por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la paz.

Aunque no se ha confirmado la causa de su muerte, hace algunos días se informó que fue ingresado de urgencia en el Hospital San Ignacio de Bogotá tras sufrir una caída de gravedad en su domicilio.

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La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) fue una de las primeras en reaccionar después de que se confirmara el deceso del cura, quien era licenciado en Filosofía y tenía una maestría en Teología de la Universidad Javeriana, además de una especialización en la Universidad de París.

Asimismo, Giraldo fue fundador, junto a otros jesuitas, del Centro de Educación Popular (Cinep) y siempre tuvo una gran vocación por la defensa de los derechos humanos.

“Este rol de estar del lado de gente vulnerable y golpeada, y de defender con vehemencia sus derechos, nunca fue fácil para el inquebrantable padre Javier Giraldo. Es mucho lo que vio y las luchas que dio para que los atropellos no queden en la impunidad, como el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, y el padre de ella, quien estaba de visita en su apartamento cuando llegaron a matarlos. Su mamá quedó herida”, dijo la Fundación Pares.

Del mismo modo, varias personas expresaron su pesar por la partida del padre Javier. Entre ellas estuvo el expresidente Gustavo Petro, quien, por medio de su cuenta de X, expresó unas emotivas palabras en las que afirmó que era “el mejor defensor de los derechos humanos”.

“Ha muerto el padre jesuita Javier Giraldo. Quizás nuestro mejor defensor de los derechos humanos”, aseguró.

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Asimismo, el exmandatario aseguró que el sacerdote, a lo largo de su vida, se convirtió en una de las figuras más respetadas en la defensa de comunidades vulnerables, pero su trabajo destacó especialmente por lo que hizo junto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Su compromiso total con la comunidad de San José de Apartadó, convertida en una comunidad de paz martirizada por la masacre, fue, quizás, su obra social más memorable. Me enseñó cómo investigar la inmensa mortandad que dejaron los narco paramilitares y fue gracias a su método que pude hacer mis debates en el Congreso sobre la parapolítica. Adiós, amigo, ha muerto en la luz y la verdad”, indicó.

Finalmente, aunque por ahora no se sabe con exactitud la causa de su fallecimiento, se espera que esto se aclare en las próximas horas y se pueda dar el último adiós.