Equipo brasileño se echó para atrás y decidió renovarle el contrato millonario a jugador mundialista tras polémica reacción de hinchas

El Corinthians de Brasil oficializó en las últimas horas la renovación del contrato del internacional neerlandés Memphis Depay hasta 2028, una semana después de haber descartado la operación por razones económicas.

Las negociaciones fueron reabiertas en medio de cuestionamientos a la decisión del Timão de abortar la extensión del millonario contrato.

Osmar Stabile, presidente del club, uno de los más populares de Brasil, adelantó la noche del lunes que había alcanzado un acuerdo para renovar.

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A la vez denunció haber sido víctima de graves amenazas en redes sociales y de la filtración de sus datos personales luego del impasse con Depay.

"Estoy muy, muy feliz. No veo la hora de volver al trabajo. Tenemos muchas cosas por las que luchar", dijo el neerlandés, citado en un comunicado con el que el equipo paulista confirmó este martes su continuidad.

Según la prensa local, el delantero de 32 años recibirá hasta el final de su nuevo contrato unos 25 millones de dólares (22,4 millones de euros), más premios por objetivos. Cabe recordar que el anterior contrato había vencido el 31 de julio.

"Fue una negociación larga, pero terminó de la mejor manera posible para el Corinthians y para Memphis, a quien agradezco mucho por todo el esfuerzo para permanecer" en el club, comentó Stabile.

Depay llegó al Timão en septiembre de 2024 tras una larga carrera en Europa con PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique de Lyon, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Cuando el Corinthians abortó la renovación la semana pasada, el jugador acusó a la directiva de "incumplir" un acuerdo previo y advirtió que tomaría medidas para salvaguardar sus intereses.

Stabile denunció por su parte ante la prensa mensajes amenazantes en redes sociales contra él y su familia, algunos de los cuales mostraban imágenes de cuchillos y revólveres.

"Filtraron mis teléfonos, los teléfonos de mis hijas, mis cuentas de banco. Nadie merece pasar por una situación así", dijo el dirigente.

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol manifestó el martes "absoluto repudio" por estas "amenazas criminales".

El Corinthians se prepara para jugar el jueves la vuelta de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores, en casa, ante Rosario Central. La ida acabó en empate 0-0.

Depay ha disputado 79 partidos con la camiseta del club, con 20 goles y 15 asistencias.

Ganó el año pasado el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil y a principios de 2026 conquistó la Supercopa de Brasil.