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Incendios forestales
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Fuertes imágenes de los peores incendios forestales en la historia de España

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
España atraviesa la crisis de incendios forestales más devastadora de su historia, con más de 120.000 hectáreas de vegetación destruidas y aproximadamente 110.000 personas evacuadas, confinadas o trasladadas a refugios de emergencia. La fuertes llamas azotan principalmente a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, que concentran los focos más graves de esta emergencia ambiental que se mantiene activa desde la semana pasada.

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