Fuertes imágenes de los peores incendios forestales en la historia de España

España atraviesa la crisis de incendios forestales más devastadora de su historia, con más de 120.000 hectáreas de vegetación destruidas y aproximadamente 110.000 personas evacuadas, confinadas o trasladadas a refugios de emergencia. La fuertes llamas azotan principalmente a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, que concentran los focos más graves de esta emergencia ambiental que se mantiene activa desde la semana pasada.