Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detalla que las protestas en Venezuela aumentaron 181% durante el primer semestre de 2026

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) detalló que las protestas en Venezuela aumentaron 181% durante el primer semestre del año en curso.

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De acuerdo con un informe de dicha instancia, en ese período se contabilizaron 3.495 manifestaciones, un aumento de 181% frente a las 1.249 protestas documentadas durante el mismo lapso del año pasado (2025).

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El balance representa un promedio de 20 movilizaciones diarias en distintos puntos de la nación.

Entre las formas de protesta más utilizadas aparecen las concentraciones públicas, que sumaron 2.145 acciones.

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Los terremotos generaron nuevas protestas; recordemos que en varias zonas afectadas, familiares y comunidades salieron a las calles para reclamar la falta de acción de las "autoridades".

Aparte de los terremotos, aparecen las protestas por los constantes apagones en diferentes partes del país.

El pobre salario que reciben los docentes, jubilados y pensionados también es motivo de recurrentes protestas en Venezuela.

Otras protestas tienen que ver con el diálogo que lleva a cabo el régimen venezolano con la Asamblea Nacional del 2015.