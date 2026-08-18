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Martes, 18 de agosto de 2026
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Bayern Múnich

Musiala se desplomó en pleno partido por segunda vez en cuatro días: esto dijo el jugador de su condición

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Jamal Musiala, del Bayern Munich, contra el PSG en el Mundial de Clubes / FOTO: EFE
Jamal Musiala, del Bayern Munich, contra el PSG en el Mundial de Clubes / FOTO: EFE
Según explica el propio jugador, sufre una “disfunción neurológica altamente tratable” y ya se ha puesto en manos de especialistas para tratar esta patología.

Preocupante lo que le está pasando a Jamal Musiala. El jugador alemán se desplomó en pleno partido amistoso ante el Heidenheim, cuatro días después de que le pasara lo mismo en el último amistoso del Bayern ante el Leipzig, el sábado.

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El Bayern jugaba ese amistoso este 18 de agosto y el jugador, cerca del minuto 68 y con 2-2 en el marcador, se desplomó de nuevo, siendo rodeado por sus compañeros, que vieron cómo se repetía la misma escena del fin de semana. Musiala había salido al campo apenas ocho minutos antes desde el banquillo.

Por fortuna, como pasó antes, Jamal pudo recomponerse y caminar hacia los vestuarios junto al médico del club, siendo sustituido. El amistoso acabó 4-2 para el Bayern, que juega la Supercopa alemana el sábado ante el Borussia en Dortmund. La Bundesliga empieza el siguiente fin de semana.

Asimismo, recordemos que el Bayern venció 3-1 al RB Leipzig en un amistoso marcado por el enorme susto de Musiala. El internacional alemán se desplomó sobre el césped en los últimos minutos, poco después de marcar, aunque las primeras noticias fueron tranquilizadoras.

Max Eberl confirmó que el futbolista se encuentra bien y que las primeras evaluaciones no detectaron problemas graves. El club bávaro explicó que el episodio se debió a un desmayo provocado por el calor y la deshidratación.

Sin embargo, tras los incidentes pasados, Musiala, además de agradecer las muestras de cariño que ha recibido en estos días, explicó a través de sus redes sociales los motivos de sus desmayos. Según explica el propio jugador, sufre una “disfunción neurológica altamente tratable” y ya se ha puesto en manos de especialistas para tratar esta patología.

Me han diagnosticado unas crisis de desconexiones breves y temporales —pero altamente tratables— causadas por una disfunción neurológica”, agregó.

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Además, afirmó que: Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim.

Finalmente, se espera que en los próximos días se conozca más acerca de la condición de Musiala y los médicos tratantes logren determinar hasta qué punto eso puede afectar al jugador.

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