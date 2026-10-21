Netanyahu afirma que derrocar al régimen iraní es la única manera de acabar con la amenaza: "Irán quería destruirnos; lo impedimos"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que la única manera de eliminar la amenaza que representa Irán es derrocar a régimen.

"Irán quería destruirnos; lo impedimos. Querían producir bombas nucleares; lo impedimos. Sin embargo, persisten", declaró durante un mitin electoral en la ciudad sureña de Dimona. "Por lo tanto, solo hay una manera de acabar con esto: derrocando a este régimen".

"Esta es la directiva que he emitido a las Fuerzas de Defensa de Israel, al Mossad y a todos nuestros servicios de seguridad", añadió, sin especificar cuándo ni cómo se ejecutaría dicha directiva.

Esta declaración se produjo cuando el primer ministro se preparaba para la última semana de una reñida contienda por la reelección.

Según fuentes citadas por el Financial Times el miércoles, Netanyahu había ordenado al ejército israelí que planificara la reanudación de los ataques contra Irán a principios de este mes, pero, según se informó, el presidente estadounidense Donald Trump se opuso a la idea.

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El líder estadounidense ha declarado públicamente que no tiene intención de reanudar la guerra, iniciada por Washington en febrero junto con Israel, antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios del próximo mes.

Esta semana, Netanyahu agradeció a Trump en un vídeo su apoyo en las elecciones israelíes y afirmó que ambos líderes tienen "un trabajo pendiente" en Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también advirtió sobre una posible amenaza por parte de Irán.

Durante una ceremonia de graduación de oficiales en el sur de Israel el miércoles, declaró que "el régimen iraní se encuentra en su punto más débil de la historia, y reconocemos que esta debilidad podría llevarlo a tomar las medidas más extremas".

"¡Si Irán ataca a Israel, Irán arderá!", exclamó.

Katz también advirtió sobre intentos no especificados de los enemigos de Israel para perturbar las próximas elecciones.

"En los últimos días, hemos detectado intentos de nuestros enemigos —liderados por Irán y sus aliados— de llevar a cabo ataques que podrían afectar el resultado de las elecciones israelíes", afirmó.