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Viernes, 16 de octubre de 2026
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La NBA restringe algunos tipos de apuestas en línea para la nueva temporada tras escándalos que involucraron a jugadores

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Partido de la NBA - Foto: EFE
Partido de la NBA - Foto: EFE
La NBA tiene la potestad de restringir la oferta de las casas de apuestas asociadas, que estima que representan el 99% del mercado en Estados Unidos.

A días de que comience la nueva temporada, la NBA acordó con las casas de apuestas autorizadas la prohibición de ciertos tipos de apuestas que fueron empleadas en recientes fraudes, informó este viernes la cadena ESPN.

La liga de básquet norteamericana instruyó a sus socios, incluidos FanDuel y DraftKings, a eliminar algunas apuestas combinadas y otras sobre aspectos como el ganador del salto inicial de un partido, lanzamientos específicos y el rendimiento de jugadores que se espera que jueguen menos de 12 minutos.

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"Hay un equilibrio entre asegurarnos de que eliminamos tipos de apuestas problemáticos y, al mismo tiempo, garantizar que no simplemente trasladamos la actividad al mercado ilegal", dijo a ESPN Scott Kaufman-Ross, vicepresidente ejecutivo de la NBA.

"Creemos que, en el punto en el que nos encontramos ahora, hemos alcanzado el equilibrio adecuado entre esos dos objetivos", consideró.

La NBA tiene la potestad de restringir la oferta de las casas de apuestas asociadas, que estima que representan el 99% del mercado en Estados Unidos.

"Seguimos firmes en nuestro compromiso de construir un mercado legal y regulado que erradique los abusos de quienes buscan socavar la competencia justa y dañar la integridad de los juegos que amamos", dijo un portavoz de FanDuel en un comunicado enviado a ESPN.

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Apuestas combinadas sobre el rendimiento de un jugador fueron objeto de casos federales que involucraron a los jugadores de la NBA Jontay Porter y Terry Rozier.

Fiscales federales dijeron que un apostador se jugó 80.000 dólares a que Porter terminaba por debajo de las previsiones en seis categorías estadísticas de un partido de los Toronto Raptors durante la campaña 2023-24, recibiendo ganancias de 1,1 millones de dólares.

Porter admitió haberse retirado del partido para beneficiar a apostadores.

Fiscales afirman que Rozier estuvo también involucrado en una situación similar cuando jugaba en Charlotte en 2023, aunque el escolta se ha declarado inocente y ha negado cualquier conducta indebida.

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