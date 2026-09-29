NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio señala la implicación de un “actor extranjero” en el complot terrorista contra la base aérea RAF Fairford

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
la base aérea RAF Fairford-Foto: EFE
la base aérea RAF Fairford-Foto: EFE
El secretario de Estado confirmó la participación de una potencia externa en la amenaza contra la instalación militar compartida por fuerzas estadounidenses y británicas.

​El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un “actor extranjero” estuvo implicado en el frustrado complot terrorista contra la base aérea RAF Fairford, una instalación militar británica en el suroeste de Inglaterra utilizada habitualmente por las fuerzas armadas estadounidenses.

Durante una intervención en la cadena Fox News, el jefe de la diplomacia estadounidense evitó precisar la identidad del Estado o red internacional involucrada, argumentando restricciones de inteligencia estratégica.

o

​El operativo antiterrorista dejó como resultado la detención de cinco hombres en las inmediaciones del complejo militar ubicado en el condado de Gloucestershire.

Las autoridades británicas debieron evacuar a los residentes de 85 viviendas cercanas ante el riesgo de explosión.

“Un actor extranjero estuvo implicado en este complot contra las instalaciones. No puedo revelar más detalles sobre su nivel de participación en este momento, pero hemos colaborado estrechamente con las autoridades del Reino Unido para neutralizar la amenaza y detener a los responsables”, aseveró el secretario de Estado durante la entrevista.

​La base aérea de RAF Fairford ha cobrado una relevancia geopolítica determinante, luego de que el gobierno británico autorizó formalmente a las fuerzas estadounidenses el uso de sus pistas y hangares para ejecutar operaciones defensivas y disuasivas contra los sistemas de misiles del régimen de Irán.

o

El presidente Donald Trump reconoció públicamente la efectividad de las brigadas antiterroristas británicas y calificó las detenciones como un triunfo crucial para la seguridad transatlántica.

Fuentes del Departamento de Estado señalaron que las investigaciones de campo continúan abiertas en territorio británico para determinar el alcance total de la logística empleada por los sospechosos, mientras Washington y sus aliados mantienen bajo máxima alerta la seguridad de las dependencias militares conjuntas en Europa.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Estados Unidos

Terrorismo

Reino Unido

Base Aérea RAF Fairford

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Responsabilizo, también a la administración Trump, por la muerte de la prisionera política Eliener Sánchez”: activista venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Para mi Gustavo Petro es un antisemita profesional”: internacionalista experto en el Medio Oriente

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Tratan de sobrevivir y no lo logran": excuñado de Nicolás Maduro Guerra pillado con 50 kg de coca en aeropuerto de España

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

La app cifrada con la que la Delcy Rodríguez intercambiaba mensajes sobre petróleo venezolano con Aldama

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Soldado colombiano (EFE)
FARC

Preocupante déficit de 90.000 hombres en las Fuerzas Armadas de Colombia por culpa de los acuerdos de paz con la FARC

La app cifrada con la que la Delcy intercambiaba mensajes con el empresario Víctor de Aldma sobre petróleo - Foto EFE/captura pantalla
Delcy Rodríguez

La app cifrada con la que la Delcy Rodríguez intercambiaba mensajes sobre petróleo venezolano con Aldama

Se extienden las represalias del régimen de Daniel Ortega a periodistas en el exilio - Foto: Canva/EFE
Régimen de Nicaragua

Dramático relato de periodista nicaragüense sobre represalias del régimen de Ortega: “Contratan sicarios”

María Elvira Salazar y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump reposteó mensajes que tratan a la congresista María Elvira Salazar de “traidora”

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Y Diosdado pa' cuando?": el representante de EEUU Carlos Gimenez pide su captura

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Fotos por Canva, AFP, EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella llegó con mano dura contra la criminalidad en Colombia: "Los blancos están determinados"

Una gasolinera Exxon - Foto de referencia: Pexels
Conversaciones

La multinacional energética ExxonMobil estaría evaluando su regreso a Venezuela

Ataque a buque petrolero del régimen de Irán - Foto: Captura del Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Irán anuncia ataques a buques petroleros en Kuwait y Bahréin tras respuesta de EE. UU. contra petroleros del régimen

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Fotos por Canva, AFP, EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella llegó con mano dura contra la criminalidad en Colombia: "Los blancos están determinados"

Una gasolinera Exxon - Foto de referencia: Pexels
Conversaciones

La multinacional energética ExxonMobil estaría evaluando su regreso a Venezuela

Ataque a buque petrolero del régimen de Irán - Foto: Captura del Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Irán anuncia ataques a buques petroleros en Kuwait y Bahréin tras respuesta de EE. UU. contra petroleros del régimen

Proyección artística de una persona rodeada de sombras en interiores - Foto de referencia: Pexels
Trata de personas

ONG detalla que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana

JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) - Foto X - Jurisdicción Especial para la Paz
JEP

JEP imputa a cinco excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Cauca y Valle del Cauca

George Bush, expresidente de Estados Unidos - Foto: EFE
11-S

El expresidente George Bush expone sus pinturas sobre los atentados del 11 de septiembre tras cumplirse 25 años

Hayden Panettiere, actriz (AFP)
Hayden Panettiere

Revelan la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023