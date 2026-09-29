Marco Rubio señala la implicación de un “actor extranjero” en el complot terrorista contra la base aérea RAF Fairford

​El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un “actor extranjero” estuvo implicado en el frustrado complot terrorista contra la base aérea RAF Fairford, una instalación militar británica en el suroeste de Inglaterra utilizada habitualmente por las fuerzas armadas estadounidenses.

Durante una intervención en la cadena Fox News, el jefe de la diplomacia estadounidense evitó precisar la identidad del Estado o red internacional involucrada, argumentando restricciones de inteligencia estratégica.

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​El operativo antiterrorista dejó como resultado la detención de cinco hombres en las inmediaciones del complejo militar ubicado en el condado de Gloucestershire.

Las autoridades británicas debieron evacuar a los residentes de 85 viviendas cercanas ante el riesgo de explosión.

“Un actor extranjero estuvo implicado en este complot contra las instalaciones. No puedo revelar más detalles sobre su nivel de participación en este momento, pero hemos colaborado estrechamente con las autoridades del Reino Unido para neutralizar la amenaza y detener a los responsables”, aseveró el secretario de Estado durante la entrevista.

​La base aérea de RAF Fairford ha cobrado una relevancia geopolítica determinante, luego de que el gobierno británico autorizó formalmente a las fuerzas estadounidenses el uso de sus pistas y hangares para ejecutar operaciones defensivas y disuasivas contra los sistemas de misiles del régimen de Irán.

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El presidente Donald Trump reconoció públicamente la efectividad de las brigadas antiterroristas británicas y calificó las detenciones como un triunfo crucial para la seguridad transatlántica.

Fuentes del Departamento de Estado señalaron que las investigaciones de campo continúan abiertas en territorio británico para determinar el alcance total de la logística empleada por los sospechosos, mientras Washington y sus aliados mantienen bajo máxima alerta la seguridad de las dependencias militares conjuntas en Europa.