“Nada ha cambiado”: la contundente carta del presidente del Manchester City tras el fallo por las 114 infracciones

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, emitió un comunicado oficial dirigido a los aficionados del club tras confirmarse que la institución fue hallada culpable en 114 de las 115 imputaciones financieras formuladas por la Premier League.

En el mensaje institucional, el directivo reiteró que la entidad mantiene intacta su confianza en defender su conducta administrativa y demostrar su inocencia durante las instancias de apelación del proceso legal.

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El pronunciamiento se produjo horas después de que filtraciones periodísticas detallaran el dictamen emitido tras el extenso análisis de la comisión independiente sobre las presuntas infracciones normativas entre 2009 y 2018.

A pesar de la severidad del fallo preliminar, la dirigencia del equipo instó en que el procedimiento judicial se encuentra en desarrollo y que no realizarán comentarios detallados debido a las restricciones de confidencialidad que rigen el expediente.

“Al proceso con la Premier League aún le queda mucho y nuestra confianza e intención en demostrar la inocencia del club es tan fuerte como al principio. Mientras que mucha gente ha saltado muy rápido a sacar sus propias conclusiones, nada ha cambiado. Nos enfrentamos a estos retos juntos y salimos de ellos; no daremos la oportunidad a quienes buscan perjudicar al club”, aseveró Khaldoon Al Mubarak en la carta dirigida a los seguidores.

Los reglamentos de la competición contemplan desde multas económicas e inhabilitación para la inscripción de futbolistas, hasta la quita de puntos de manera retroactiva o la pérdida de categoría dentro del sistema de ligas británicas.

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La cúpula administrativa continuará agotando los recursos de impugnación previstos por el marco regulatorio del fútbol inglés para mitigar el impacto operativo y reputacional de la resolución.