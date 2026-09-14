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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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DIAN

La DIAN asesta golpe al contrabando en Bogotá con la incautación de mercancías cuyo traslado requirió de 12 camiones

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella- DIAN- Foto: ilustración canva
Abelardo De La Espriella- DIAN- Foto: ilustración canva
Durante un masivo operativo en la capital del país, las autoridades aprehendieron miles de artículos extranjeros sin documentación en una acción respaldada por el presidente

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ejecutó este lunes un contundente operativo contra las economías ilegales en la capital colombiana.

Logró la aprehensión de mercancía extranjera de contrabando avaluada en más de 10.000 millones de pesos. Para el traslado del cargamento incautado, las autoridades tuvieron que disponer de un total de 12 camiones.

Entre los elementos decomisados por no contar con la documentación exigida para su legal importación figuran 126.000 pares de calzado, 4.000 prendas de vestir, 5.000 morrales, maletas y billeteras, además de 3.000 perfumes, 1.500 juguetes y 1.000 electrodomésticos y utensilios para el hogar.

Tras el procedimiento, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, reaccionó a través de su cuenta en la red social X, y reiteró la postura de su administración frente a este delito.

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“El contrabando no va a seguir robándole a Colombia. Se acabó la fiesta de la ilegalidad. Vamos detrás del contrabando, de sus redes y de quienes se enriquecen destruyendo el empleo, la industria nacional y las finanzas de la Nación”, aseveró el mandatario.

De la Espriella enfatizó que la defensa de la economía formal será uno de los ejes de su gestión institucional: “En mi Gobierno, el que la hace, la paga. La legalidad también se defiende cerrándole el paso a cada peso de las economías ilegales”, concluyó.

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Con esta incautación, el Gobierno nacional reafirma su estrategia de “cero tolerancia” frente a los delitos aduaneros, mientras que la DIAN anunció que intensificará los controles e inspecciones en los principales puertos, centros de acopio y corredores viales del país para blindar la economía formal durante los próximos meses.

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