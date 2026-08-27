"Delcy eliminó las alcabalas, pero ahora ellos se desplazan para matraquear": las redes reaccionan a videos de funcionarios haciendo "procedimientos" en canchas populares

En redes sociales han tomado fuerza un par de videos en Venezuela donde se evidencia a funcionarios de "cuerpos de seguridad" ejecutando procedimientos irregulares en canchas deportivas populares.

En Caracas, puntualmente en el sector El Guarataro, comisiones policiales ingresaron a una cancha donde jugaban varios jóvenes.

Allí, varios vecinos denunciaron que uno de los funcionarios tomó fotografías de un menor de edad sin autorización.

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Por su parte, en el municipio Independencia, Yaracuy, elementos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) interrumpieron un partido nocturno de baloncesto en una cancha comunitaria para exigir las cédulas de identidad a todos los presentes.

Al respecto, varios usuarios en redes sociales cuestionaron ambas situaciones. "¿Este es el patrullaje integral del que habla Delcy Rodríguez? No van contra los delincuentes, van contra el pueblo", dijo un navegador de internet en la red social X.

"Delcy eliminó las alcabalas, pero ahora los 'poli-choros' se desplazan para matraquear", acotó otro usuario en Instagram.

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Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.