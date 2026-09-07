Contradicción del Rodrigato: de considerar a Alejandro Betancourt un "ladrón" a un socio confiable

Hace unos años, el Rodrigato consideraba al cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt como una "joyita", acusándolo de saquear a Venezuela y de haberse enriquecido con contratos eléctricos. Sin embargo, tras conocerse el acuerdo petrolero de Estados Unidos con el régimen, Delcy Rodríguez salió en su defensa diciendo que "era víctima de una prensa que juzga antes que los tribunales".