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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Putin

Putin admitió daños en la infraestructura petrolera de Rusia tras bombardeos de Ucrania

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
El mandatario también acusó a los países occidentales que respaldan a Kiev de convertirse en “cómplices del terrorismo internacional” al no condenar estas acciones.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este jueves que varios ataques atribuidos a Ucrania han provocado daños en la infraestructura petrolera de su país.

Durante su intervención en el Foro Económico Oriental, celebrado en Vladivostok, el mandatario también acusó a los países occidentales que respaldan a Kiev de convertirse en “cómplices del terrorismo internacional” al no condenar estas acciones.

Al ser cuestionado sobre la incautación de embarcaciones civiles, los ataques contra barcos comerciales y las recientes advertencias sobre posibles ataques a aeronaves civiles, Putin calificó estos hechos como “actos de terrorismo patrocinado por el Estado”.

Según el mandatario ruso, este tipo de acciones dificultan aún más las posibilidades de avanzar hacia negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

“Quienes guardan silencio e ignoran esto, me refiero principalmente a los aliados occidentales de Ucrania, se están convirtiendo en cómplices del terrorismo internacional”, afirmó.

Respecto a los trabajos de reparación de las instalaciones energéticas afectadas, el presidente ruso admitió que las autoridades subestimaron inicialmente el riesgo de que este tipo de infraestructura fuera atacada.

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“Nos equivocamos”, reconoció Putin, quien explicó que el gobierno ruso había considerado que se trataba de instalaciones exclusivamente civiles y que, por esa razón, no podían ser consideradas objetivos militares bajo ninguna circunstancia, incluso en el contexto del conflicto armado.

Putin afirmó que no hay actualmente ningún plan de movilización en el país para su ofensiva en Ucrania, y apuntó que esos rumores no son más que desinformación lanzada antes de las elecciones parlamentarias.

"A día de hoy, no existe ningún escenario que requiera una movilización", afirmó Putin al responder a una pregunta sobre ese tema, durante el Foro Económico Oriental, en Vladivostok, en el extremo oriente ruso.

En julio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que contaba con "informaciones claras" de sus servicios de inteligencia según las cuales Rusia estaría preparando "para el otoño [boreal] una nueva oleada de movilización".

"Es un ataque informativo por parte del enemigo en vísperas de las elecciones a la Duma [la cámara baja del Parlamento ruso], un intento de influir en su resultado", afirmó Putin, aludiendo a los comicios parlamentarios, previstos del 18 al 20 de septiembre.

Moscú puso en marcha una "movilización parcial" de unos 300.000 reservistas en septiembre de 2022 para hacer frente a contraofensivas ucranianas, tras haber lanzado su ofensiva a gran escala en Ucrania en febrero de ese año.

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