Marco Rubio Programa: Club de Prensa "Hablaron de elecciones": Esto ocurrió en la reunión a puerta cerrada entre Rubio y Blanco noviembre 2, 2026 Por: Redacción NTN24 La reunión, celebrada a puerta cerrada en el Departamento de Estado, tuvo un tono notoriamente distante. También le puede interesar Marco Rubio "Hablaron de elecciones": Esto ocurrió en la reunión a puerta cerrada entre Rubio y Blanco Régimen venezolano Nuevos y reveladores datos de la operación del régimen venezolano contra el ELN: "Se ve la mano de Estados Unidos detrás" Transición democrática La tibia respuesta de Blanco a NTN24 sobre las elecciones en Venezuela: "Agenda diplomática exitosa" Rocío San Miguel Rocío San Miguel dice que si Venezuela confirma acción contra el ELN habría un cambio en la doctrina operacional y de paradigma Marco Rubio Marco Rubio recibe a canciller del régimen Oliver Blanco: hoja de ruta para la transición Régimen venezolano Sin apretón de manos: primeras imágenes de la reunión entre el secretario Marco Rubio y Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano, en Washington Compartir en: