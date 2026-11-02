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"Hablaron de elecciones": Esto ocurrió en la reunión a puerta cerrada entre Rubio y Blanco

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La reunión, celebrada a puerta cerrada en el Departamento de Estado, tuvo un tono notoriamente distante.

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