NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
JEP

La JEP imputa a exjefes de las Farc por masacres, tomas guerrilleras y ataques contra civiles en Colombia

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Farc
Farc
La justicia transicional atribuyó a nueve antiguos mandos de la guerrilla crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto en Tolima, Huila y Quindío.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve antiguos integrantes de las Farc por su presunta responsabilidad en masacres, tomas guerrilleras, desplazamientos forzados y otros crímenes cometidos en contra de la población civil en los departamentos colombianos de Tolima, Huila y Quindío.

La decisión involucra a antiguos mandos del Comando Conjunto Central de esa guerrilla, estructura que operó en el centro del país en el conflicto armado. Entre los señalados se encuentra Pablo Catatumbo, quien hizo parte del secretariado de las Farc, la máxima instancia de dirección de la organización.

La JEP atribuyó a los nueve comparecientes presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, persecución y desplazamiento forzado. La investigación igualmente aborda ataques a civiles, uso de minas antipersonal, saqueos y destrucción de bienes sin justificación militar.

La imputación es una atribución judicial de responsabilidad y no es equivalente, por sí sola, a una condena definitiva. Los comparecientes tendrán que responder ante la jurisdicción por los hechos de los que se les acusa.

Entre los episodios documentados por la JEP se encuentra la toma guerrillera de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, Tolima, sucedida entre abril y mayo de 2000. Según la investigación, los ataques provocaron la destrucción de cerca de 200 viviendas, así como daños al centro de salud y a templos religiosos.

La violencia desencadenó el desplazamiento de cerca de 3.700 personas, que abandonaron sus hogares frente a los combates y el riesgo de nuevos ataques. El caso demuestra el impacto de las operaciones armadas en comunidades rurales que quedaron atrapadas en medio del conflicto.

Otro de los episodios examinados corresponde a la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de 2000. Según los hechos recogidos por la jurisdicción, en ese ataque fueron asesinados 13 policías que se rindieron. La ofensiva además causó daños en viviendas y establecimientos del municipio.

La investigación incluye también prácticas de control territorial por medio de amenazas, extorsiones y reclutamiento, así como represalias en contra de habitantes que se negaban a cumplir las órdenes de la guerrilla. Estas acciones afectaron de manera prolongada la seguridad y la vida comunitaria en las zonas bajo influencia del grupo armado.

La JEP concedió a los nueve comparecientes un plazo para aceptar o rechazar su responsabilidad. Quienes reconozcan los hechos y aporten verdad plena podrán avanzar hacia el procedimiento que contempla sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de derechos y trabajos restaurativos, bajo las condiciones establecidas por la jurisdicción.

Si rechazan las imputaciones, los casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para que dictamine si procede llevarlos a juicio.

Por la gravedad de los delitos atribuidos, los hechos no pueden ser objeto de amnistía. La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento judicial de crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano y en la búsqueda de respuestas para las comunidades afectadas en el enfoque del país.

Temas relacionados:

JEP

Colombia

Ex jefe de las FARC

Internacional

crímenes de las FARC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Cinismo vs. esperanza: los discursos de Delcy Rodríguez y María Corina Machado a profundidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Granko Arteaga y Diosdado Cabello - Fotos: EFE
Granko Arteaga

Torturadores en el poder: hermano del carnicero de Maduro ocupa cargo designado por Diosdado

Represión del régimen cubano a los presos políticos / FOTO: Canva
Régimen cubano

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y avión de Flydubai - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu asegura que piloto de Flydubai que intentó presunto acto terrorista en vuelo hacia Israel fue objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Granko Arteaga y Diosdado Cabello - Fotos: EFE
Granko Arteaga

Torturadores en el poder: hermano del carnicero de Maduro ocupa cargo designado por Diosdado

Represión del régimen cubano a los presos políticos / FOTO: Canva
Régimen cubano

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Papa León XIV | Foto: AFP
Papa León XIV

Experto sobre diagnóstico del papa León: "este cáncer no es el típico de una persona que fuma"

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y avión de Flydubai - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu asegura que piloto de Flydubai que intentó presunto acto terrorista en vuelo hacia Israel fue objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Foto: Armada de Colombia
Abelardo de la Espriella

Golpe contundente al narcotráfico en Colombia: Armada incautó 1.645 kilos de cocaína del Clan del Golfo

Capturas en Colombia - Foto por Presidencia de Colombia
Captura

Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

Policía venezolano - Fotos: X
Extorsión

Policía en Venezuela es grabado extorsionando a un motorizado con un código QR: "Hiciste una maniobra indebida; te voy a ayudar con la cuota más baja"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023