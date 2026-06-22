“No deberían presentarse diferencias significativas”: exregistrador sobre el preconteo y escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Horas después de conocerse el resultado del preconteo electoral de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato perdedor Iván Cepeda ha anunciado que existen más de 57.000 mesas que tienen sus respectivos testigos y sus abogados.

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Frente a las reclamaciones que ha anunciado Cepeda en medio de los escrutinios, El Informativo de NTN24 habló con Alfonso Portela, exregistrador, sobre el impacto que pueden tener en el resultado final que anunciará el Consejo Nacional Electoral.

“La génesis de la información para el preconteo, como para el escrutinio, es el mismo formulario que elaboran los jurados de votación, es decir, el E-14; entonces, por lógica, no deben presentar diferencias significativas, teniendo en cuenta que nacen de una misma fuente”, dijo.

Ante la falta de reconocimiento de los resultados del preconteo por parte de Iván Cepeda, señaló que “la narrativa por parte del mismo gobierno en boca del presidente de la República y replicada por el candidato ha sido que reconocen los resultados en la medida en que se reproduzcan desde las misiones escrutadoras”.

VEA TAMBIÉN Iván Cepeda dice que han presentado más de 57 mil reclamaciones sobre los resultados electorales que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella o

“La gran mayoría ya fue escrutada por los jueces de la república y ya falta únicamente la confirmación de la segunda instancia, que son las comisiones departamentales que arrancan el día de mañana, y la rectificación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, agregó.

Frente a los frecuentes cuestionamientos por parte del presidente Gustavo Petro sobre las entidades garantes de las elecciones como la Registraduría Nacional, Portela señaló que, pese a eso, “la organización electoral salió fortalecida de este proceso”.

“Yo creo que el proceso electoral demostró su fortaleza y la organización la capacidad para hacer un proceso transparente”, sentenció el exregistrado colombiano Alfonso Portela.