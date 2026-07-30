NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Expectativa en Venezuela por demolición de edificio tras más de un mes de los terremotos

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Más de un mes después del doble terremoto que devastó el estado de La Guaira, Venezuela, las autoridades se preparan para implosionar el edificio Luisa Cáceres de Arismendi (Playa Grande), mientras familiares de las víctimas aún esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos atrapados entre los escombros. Para la implosión de la estructura, que sufrió un severo colapso estructural tras los sismos, la Guardia Nacional Bolivariana estableció un perímetro de seguridad inicial de 300 metros, donde se ubicaron los familiares de las víctimas. Sin embargo, los medios de comunicación fueron reubicados repetidamente a distancias mayores, impidiéndoles tener visual del lugar y registrar el evento.

También le puede interesar

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Expectativa en Venezuela por demolición de edificio tras más de un mes de los terremotos

Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Contra las cuerdas: Delcy Rodríguez reveló que tuvo que obedecer a Estados Unidos para no terminar igual que Nicolás Maduro

Capitolio de Estados Unidos
Investigación

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ataque al régimen de Irán-Foto: Viral
Bombardeos

Intensa oleada de bombardeos contra el régimen de Irán: decenas de objetivos alcanzados

Presidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Colombia

Petro visita la dictadura de Cuba en su último viaje oficial a una semana de entregar el poder

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

¿Qué riesgos enfrenta De la Espriella al elegir Cali para su toma de posesión? Coronel (r) explica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Migrantes intentan cruzar a España (EFE)
África

Confirman que al menos nueve migrantes fallecieron tras difusión de imágenes de cientos intentando cruzar a Ceuta, en España

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El árbitro Raphael Claus muestra tarjeta roja a Folarin Balogun - Foto AFP
FIFA

Así criticaron exárbitros FIFA las decisiones sobre las sanciones de los jugadores de Estados Unidos y de Inglaterra: "ha fallado en su deber"

Migrantes intentan cruzar a España (EFE)
África

Confirman que al menos nueve migrantes fallecieron tras difusión de imágenes de cientos intentando cruzar a Ceuta, en España

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

México vs Ecuador - AFP
Terremoto en Venezuela

"No están solos": así fue el homenaje en el partido entre México y Ecuador a los ciudadanos venezolanos afectados por los terremotos

Abelardo De La Espriella - EFE.
Abelardo de la Espriella

Profesor que rechazó comprarle panela a don Luis Felipe por votar por Abelardo De La Espriella habló tras la polémica: "Ratifico mis convicciones"

Ola de calor - Foto AFP
Ola de calor

Alerta por calor extremo en Estados Unidos: millones de personas sufrirán las altas temperaturas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre