Expectativa en Venezuela por demolición de edificio tras más de un mes de los terremotos

Más de un mes después del doble terremoto que devastó el estado de La Guaira, Venezuela, las autoridades se preparan para implosionar el edificio Luisa Cáceres de Arismendi (Playa Grande), mientras familiares de las víctimas aún esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos atrapados entre los escombros. Para la implosión de la estructura, que sufrió un severo colapso estructural tras los sismos, la Guardia Nacional Bolivariana estableció un perímetro de seguridad inicial de 300 metros, donde se ubicaron los familiares de las víctimas. Sin embargo, los medios de comunicación fueron reubicados repetidamente a distancias mayores, impidiéndoles tener visual del lugar y registrar el evento.