Iván Cepeda dice que han presentado más de 57 mil reclamaciones sobre los resultados electorales que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, se refirió al resultado electoral de este domingo que dejó como ganador al opositor Abelardo De La Espriella por una diferencia menor a un uno por ciento.
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“Nuestros testigos y equipo de seguridad electoral han presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y obligan a los jueces escrutadores a verificar estas alegaciones”, indicó Cepeda sobre la aceptación de los resultados que se ha negado a admitir.
“Hemos pedido que el cotejo de ese escrutinio se haga materialmente”, dijo sobre el escrutinio de los votos en el exterior.
“Con toda la calma y rigor estamos apelando a lo que nos faculta la ley: esperar el resultado del escrutinio”, reiteró.
A su vez, Cepeda se refirió al discurso que brindó Abelardo De La Espriella tras su triunfo electoral.
“De aquí no nos vamos a ir”, dijo Cepeda.
“A nosotros que no nos amenace, somos un movimiento político muy numeroso, la mitad de este país en términos políticos”, añadió. “No nos asustan ni sus rugidos ni alaridos”, subrayó.
Por último, hizo un llamado para un acuerdo nacional en medio de la polarización que vive el país.