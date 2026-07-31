Más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde enclave español de Ceuta, según el gobierno

Cerca de 60.000 personas procedentes de Marruecos llegaron el jueves al enclave español de Ceuta, provocando una crisis social y diplomática que España calificó de "ataque" a su integridad territorial.

Las cifras son preocupantes: 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local, dejando una oleada de indignación por parte de los ciudadanos españoles y fuertes críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

Trepando muros, atravesando vallas y nadando por el mar llegaron los miles de migrantes que de inmediato provocaron un colapso en las vías y preocupación entre organizaciones dedicadas a atenderlo.

No obstante, en la tarde de este viernes, el gobierno español indicó que la gran mayoría de personas que habían cruzado la frontera ya habían vuelto a Marruecos.

Según el Ministerio de Interior, más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde el enclave español.

"Salidas desde Ceuta hacia Marruecos el 31 de julio, hasta las 18h00 horas: más de 48.300", indico el ministerio.

La ciudad autónoma de unos 84.000 habitantes vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años en apenas unas horas.

Debido al impacto de la situación, el Ministerio del Interior realizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil y con esto, hacer que se activen los trabajos de control y seguridad.

En un comunicado, el organismo notificó que los militares darán apoyo "en el ejercicio de sus competencias y en cualesquiera otras que sean necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó intervención de manera urgente del Ejecutivo de Pedro Sánchez y advirtió sobre el colapso de los recursos que hay disponibles.

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"Estamos en una situación de emergencia humanitaria y social total", afirmó Vivas, quien también pidió declarar el estado de emergencia nacional si el movimiento migratorio sostiene la intensidad actual.

Por su parte, Sánchez llegó a primera hora al territorio español en suelo africano en medio de fuertes cuestionamientos por parte de varios sectores políticos y la población ceutí en general.

En redes sociales surgieron videos del hostil recibimiento al presidente del Gobierno español por parte de los ciudadanos a las afueras del helipuerto de Ceuta.

Cuando la caravana de Sánchez salió a las calles, los ceutís, enfurecidos gritaron insultos al unísono hacia el mandatario: “Pedro Sánchez, hijo de p**a”, “Ladrón”, señalaban mientras uniformados de la Guardia Civil intentaban calmarlos.