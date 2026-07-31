NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
España

Más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde enclave español de Ceuta, según el gobierno

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Ceuta, España (EFE)
Ceuta, España (EFE)
Trepando muros, atravesando vallas y nadando por el mar llegaron los miles de migrantes que de inmediato provocaron un colapso en el enclave de poco más de 80.000 habitantes.

Cerca de 60.000 personas procedentes de Marruecos llegaron el jueves al enclave español de Ceuta, provocando una crisis social y diplomática que España calificó de "ataque" a su integridad territorial.

Las cifras son preocupantes: 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local, dejando una oleada de indignación por parte de los ciudadanos españoles y fuertes críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

o

Trepando muros, atravesando vallas y nadando por el mar llegaron los miles de migrantes que de inmediato provocaron un colapso en las vías y preocupación entre organizaciones dedicadas a atenderlo.

No obstante, en la tarde de este viernes, el gobierno español indicó que la gran mayoría de personas que habían cruzado la frontera ya habían vuelto a Marruecos.

Según el Ministerio de Interior, más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde el enclave español.

"Salidas desde Ceuta hacia Marruecos el 31 de julio, hasta las 18h00 horas: más de 48.300", indico el ministerio.

La ciudad autónoma de unos 84.000 habitantes vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años en apenas unas horas.

Debido al impacto de la situación, el Ministerio del Interior realizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil y con esto, hacer que se activen los trabajos de control y seguridad.

En un comunicado, el organismo notificó que los militares darán apoyo "en el ejercicio de sus competencias y en cualesquiera otras que sean necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó intervención de manera urgente del Ejecutivo de Pedro Sánchez y advirtió sobre el colapso de los recursos que hay disponibles.

o

"Estamos en una situación de emergencia humanitaria y social total", afirmó Vivas, quien también pidió declarar el estado de emergencia nacional si el movimiento migratorio sostiene la intensidad actual.

Por su parte, Sánchez llegó a primera hora al territorio español en suelo africano en medio de fuertes cuestionamientos por parte de varios sectores políticos y la población ceutí en general.

En redes sociales surgieron videos del hostil recibimiento al presidente del Gobierno español por parte de los ciudadanos a las afueras del helipuerto de Ceuta.

Cuando la caravana de Sánchez salió a las calles, los ceutís, enfurecidos gritaron insultos al unísono hacia el mandatario: “Pedro Sánchez, hijo de p**a”, “Ladrón”, señalaban mientras uniformados de la Guardia Civil intentaban calmarlos.

 

 

Temas relacionados:

España

Gobierno de España

Pedro Sánchez

Marruecos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El macabro caso de María Camila Potosí y su bebé en Colombia: Esto es lo que se sabe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Nicolás Maduro - Foto EFE
Maduro capturado

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Donald Trump evita aclarar el destino de 13.000 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Djibril Sow, futbolista suizo - Foto: EFE
Mundial

Jugador de la selección de Suiza reveló inquietante dato sobre los penaltis en eliminatoria ante Colombia en el Mundial

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Nicolás Maduro - Foto EFE
Maduro capturado

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Donald Trump evita aclarar el destino de 13.000 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Embajador de EE. UU. ante la ONU dice que Trump ha pausado los ataques contra el régimen de Irán porque "les está dando un poco de margen"

Desembarco de EE. UU. en buque. (Comando Central)
Régimen de Irán

Así fue la impresionante toma de un buque por parte de militares de EE. UU. para garantizar bloqueo naval al régimen de Irán

Testimonio rescatista - Foto referencia: AFP
Testimonio

“Si se ataca con tiempo nosotros rescatamos un poco de gente viva”: rescatista sobre la falta de apoyo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre