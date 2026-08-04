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Martes, 04 de agosto de 2026
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Francia

Rescatan a 157 inmigrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse su embarcación

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Más de 170 migrantes rescatados al intentar cruzar el canal de la Mancha
Más de 170 migrantes rescatados al intentar cruzar el canal de la Mancha
Se trata de una de las principales operaciones de rescate marítimo desde el inicio de las travesías del canal de la Mancha a bordo de embarcaciones precarias en 2018.

Buques franceses y británicos rescataron este martes a 173 migrantes frente a las costas de Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, después de que su embarcación se incendiara al intentar cruzar el canal de la Mancha, indicaron autoridades locales.

"Una pequeña embarcación se incendió en el límite de las aguas francesas y británicas, lo que llevó a sus ocupantes a lanzarse al agua" el martes por la mañana, detalló la prefectura de Paso de Calais, precisando que no hubo víctimas de momento.

Se trata de una de las principales operaciones de rescate marítimo desde el inicio de las travesías del canal de la Mancha a bordo de embarcaciones precarias en 2018.

Inicialmente, las autoridades marítimas francesas habían anunciado el rescate de 157 personas, pero al final de la tarde elevaron la cifra a 173.

Algunos migrantes sufrieron quemaduras, rasguños o contusiones, pero ninguna lesión grave, afirmó el responsable de los servicios de salvamento, Thierry Darras.

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El navío había zarpado el lunes de Veules-les-Roses, en el departamento norteño de Sena Marítimo, informó la Prefectura marítima del canal de la Mancha y del mar del Norte (Prémar).

En la noche del lunes, cinco pasajeros "que necesitaban ser rescatados" fueron atendidos y desembarcados en Boulogne-sur-Mer, explicó en un comunicado la Prémar. Los demás tripulantes rechazaron entonces "la ayuda ofrecida por los medios franceses".

El martes por la mañana, cuando el bote se aproximaba a las aguas británicas, el motor se incendió y "la integridad de la embarcación se degradó muy rápidamente", agregó.

Varios barcos fueron entonces desplegados, entre ellos "navíos y un bote salvavidas británico", afirmó un portavoz de los guardacostas británicos.

Envueltos en mantas rojas, los supervivientes bajaron de las embarcaciones de salvamento en Boulogne-sur-Mer y luego fueron dirigidos hacia autobuses fletados para ellos, constató una periodista de la AFP.

La asociación de ayuda a exiliados Utopia 56 aseguró a la AFP que alrededor de 50 mujeres y niños que iban a bordo del bote llegaron por la tarde a Calais, una ciudad del norte de Francia, sin disponer de alojamiento de emergencia.

Este rescate fue "un recordatorio muy visible tanto de la naturaleza peligrosa de estos cruces como de la indiferencia ciega que tienen los traficantes de personas por la vida en esos barcos", dijo el secretario de Justicia de Reino Unido, Alex Norris.

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