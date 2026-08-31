"Es una vergüenza lo que ha hecho": el venezolano Rafael Dudamel apuntó contra entrenador rival tras desmanes en el fútbol colombiano

El entrenador venezolano Rafael Dudamel arremetió este domingo contra un entrenador rival luego de que se presentaran desmanes en un partido del fútbol colombiano.

El director técnico del Deportivo Cali acusó en rueda de prensa a su colega del Atlético Bucaramanga por su comportamiento minutos antes del final del encuentro, que terminó de manera anticipada por el ingreso de aficionados al campo de juego.

Cuando faltaban dos minutos para finalizar el encuentro y luego de que el Deportivo Cali anotara el gol del empate tras un penalti sancionado, el entrenador uruguayo Pablo Peirano ingresó al campo de juego enfurecido para reclamarle al árbitro su manejo, lo cual le valió la expulsión.

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En rueda de prensa posterior al juego que terminó 1 a 1, Dudamel calificó como una "vergüenza" el comportamiento del entrenador uruguayo.

“Es una pena que no podamos tener una rueda de prensa pospartido para hablar de fútbol y que haya ocurrido esto. Ha sido vergonzoso lo que ha visto todo el país. En la transmisión señalaron claramente quién invadió la cancha cuando íbamos a reanudar una acción a favor a falta de dos minutos. Es cierto que nuestra gente estaba molesta por el resultado, la seguridad había tenido que intervenir por fuera de la cancha, pero dentro de la cancha quedaban dos minutos y se iba a reanudar”, dijo el entrenador.

“Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega en esta ocasión. He visto el video no menos de cinco veces: no solo ingresó a la cancha, antes pateó una pelota para evitar la reanudación y fue hacia la mitad de la cancha, por ende, el árbitro le saca roja y luego agrede a Keimer Sandoval. Es una pena lo que ha sucedido, ojalá el informe sea bastante severo porque esto es anti todo. La parte externa estaba caliente y eso (lo de Peirano) terminó siendo una provocación que detonó lo que pasó fuera”, agregó.

Luego del enfrentamiento entre jugadores y miembros del cuerpo técnico, decenas de hinchas del Deportivo Cali ingresaron al campo de juego para enfrentar al entrenador y a los jugadores por los malos resultados.