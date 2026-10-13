"Bienvenido a la Patria Milagro": así recibió Abelardo de la Espriella a exmilitar que necesita trasplante de pulmón tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le dio la bienvenida al país al exintegrante de las Fuerzas Militares Henry Camargo, quien regresó desde Estados Unidos en un vuelo medicalizado para continuar su tratamiento médico. El mandatario se pronunció a través de su cuenta de X, donde publicó un mensaje acompañado de imágenes relacionadas con la llegada del exuniformado a territorio colombiano.

VEA TAMBIÉN Contundente bombardeo de Abelardo de la Espriella en el Catatumbo deja cuatro abatidos de las Farc o

“¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió De la Espriella en la publicación difundida este martes 13 de octubre, luego de que se confirmara el retorno de Camargo, quien permanecía hospitalizado en Nueva York debido a una grave afección pulmonar que requiere un doble trasplante.

El regreso del exmilitar se concretó el lunes 12 de octubre, tras las gestiones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Colombia en Nueva York, en cumplimiento de una instrucción impartida por el jefe de Estado. La operación buscaba garantizar que el ciudadano pudiera continuar su atención médica especializada en Colombia.

Según la Cancillería, el traslado se realizó en una ambulancia aérea medicalizada y contó con la coordinación del Hospital Elmhurst, centro asistencial donde permanecía hospitalizado en Estados Unidos, y de las entidades competentes en territorio colombiano.

A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, institución que dará continuidad a su atención de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares. Para hacer posible el desplazamiento, se autorizó excepcionalmente el uso de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, un mecanismo de apoyo humanitario dirigido a colombianos en condiciones de especial vulnerabilidad.

Cabe resaltar que el caso del exmilitar había trascendido después de que se conociera su difícil situación de salud en Estados Unidos. Camargo solicitó ayuda para regresar a Colombia, donde espera continuar el tratamiento requerido ante la compleja enfermedad pulmonar que padece.

Su situación motivó las gestiones para facilitar su retorno, mientras permanecía bajo atención médica en Nueva York. La necesidad de un doble trasplante de pulmón convirtió su traslado en una operación que requería coordinación médica y logística entre las autoridades colombianas y el centro hospitalario estadounidense.

La Cancillería había informado desde el 30 de septiembre que adelantaba las acciones necesarias para concretar el regreso mediante un vuelo medicalizado. En ese momento, la entidad explicó que la recepción del ciudadano sería coordinada con el Ministerio de Defensa y el Hospital Militar Central.

Finalmente, el retorno se materializó el 12 de octubre. Un día después, De la Espriella reaccionó públicamente con el mensaje de bienvenida, mientras las autoridades confirmaron que el exintegrante de las Fuerzas Militares ya se encontraba en Colombia.