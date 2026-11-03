Hermana del dictador Kim Jong-un lanzó contundente advertencia sobre EE. UU.: "no tenemos necesidad de sentarnos con personas tan poco fiables y hostiles"

La poderosa hermana del tirano de Corea del Norte, Kim Yo Jong, advirtió a Estados Unidos que su país dará una respuesta más contundente a la "invariable política hostil" de Washington hacia Pyongyang, informó el miércoles la agencia estatal de noticias KCNA.

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"En la realidad actual, en la que se están batiendo nuevos récords en la aplicación de la política hostil de Estados Unidos hacia la RPDC, es natural que se establezcan nuevos récords en nuestras contramedidas", declaró Kim Yo Jong, utilizando el acrónimo del nombre oficial de Corea del Norte, citada por KCNA.

Rechazo a las acusaciones del FBI

La declaración se produce poco después de que Pyongyang desmintiera con vehemencia las acusaciones del FBI, que señala a Corea del Norte de estar detrás del robo de 6.000 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Binance.

Al mismo tiempo, la dictadura realizó pruebas de misiles de crucero estratégicos.

El sábado, el FBI afirmó que un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte llamado TraderTraitor había estado detrás del ataque a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen diario de negociación.

Kim Yo Jong calificó los señalamientos de una "grave provocación política". Según afirmó, estas acusaciones son "una extensión de la invariable política hostil de Washington hacia la RPDC".

Pruebas de armamento

Corea del Norte, que cuenta con armas nucleares, probó el lunes misiles de crucero estratégicos equipados con una nueva ojiva de munición en racimo, según KCNA.

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Además, probó recientemente una variedad de armamento, incluidos drones de ataque, un nuevo sistema de torpedos guiados de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.

En su nueva declaración, difundida el miércoles (hora local), Kim Yo Jong indicó que Pyongyang ve poco sentido en reanudar la diplomacia.

"Es nuestra postura clara que no tenemos necesidad de sentarnos cara a cara con personas tan poco fiables y hostiles, que se niegan a abandonar su política de confrontación mientras hablan de diálogo", declaró.