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Sábado, 11 de julio de 2026
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Presos políticos en Venezuela

“Orinan y vomitan sangre”: familiares de presos políticos en el Rodeo 1 denuncian en NTN24 el mal estado de salud de sus seres queridos en el penal

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Centro Penitenciario El Rodeo I / Foto @ForoPenal
Los familiares creen que le pusieron algo en la comida a los presos políticos para controlarlos tras una revuelta porque los quieren tener encerrados pese a las réplicas que azotan al país.

Familiares de los presos políticos en El Rodeo I advierten que la situación dentro del penal se estaría agravando dramáticamente y aseguran que los internos están presentando sangrado a la hora de orinar, vomitan sangre y sufren de somnolencia, lo que les hace temer una posible intoxicación.

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La denuncia se une a las hechas el domingo pasado cuando denunciaron golpes e intentos de asfixia con gas lacrimógeno. Los familiares exigen pruebas de vida de sus seres queridos retenidos y un pronunciamiento de parte del régimen.

Fátima Sequea Torres, hermana del capitán José Sequea capturado tras la operación Gedeón, se conectó con La Tarde de NTN24 para hablar acerca de estas denuncias.

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Las denuncias fueron transmitidas por los familiares que pudieron entrar a las visitas. Pudimos verificar que hay unos desaparecidos, unos golpeados y esto se dio por los reclamos que se hicieron por dejarlos encerrados, pues habían solicitado que los dejaran en el pasillo y no bajo llave”, explicó.

“Es imposible tenerlos bajo llave a los presos políticos en estos momentos cuando las réplicas no terminan. Ellos piden que se revisen la estructura del Rodeo I tras los terremotos, pues están en riesgo sus vidas”, prosiguió.

Como ellos se resistieron a ser encerrados, metieron un grupo anti motín que les dispararon a quemarropa perdigones, los golpearon con bates, en fin, ellos se alzaron y esto trajo como consecuencia, lo que deducimos varios familiares, que les pusieron algo en la comida porque todos tienen diarrea, todos están enfermos, defecan y vomitan sangre, y esto quiere decir que les colocaron algún medicamento para tener todo bajo control, pues ellos amenazaron con una huelga de hambre si los volvían a encerrar. Este abuso de poder no es justo”, concluyó se relato Fátima Sequea Torres.

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