Francia aprueba ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

Francia aprobó este martes una ley la cual prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años , una medida que entrará en vigor previsiblemente a partir del próximo curso escolar y que colocará al país a la vanguardia europea en la regulación del acceso de los niños y adolescentes a estas plataformas, informó France 24.

La iniciativa está respaldada por el Parlamento francés y contempla que las plataformas digitales sean responsables de impedir que los menores de esa edad puedan abrir o mantener cuentas.

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El objetivo del Gobierno es disminuir la exposición de los jóvenes a contenidos potencialmente perjudiciales y responder a la gran preocupación por los efectos que el uso intensivo de las redes sociales puede tener sobre su salud y bienestar.

La normativa francesa llega luego de que Australia fuese el primer país del mundo en aplicar una restricción de este tipo. Desde diciembre de 2025, las plataformas de redes sociales más importantes deben impedir que los menores de 16 años tengan cuentas, una medida que afecta a servicios como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y otras plataformas.

El Gobierno australiano defiende la regulación para proteger a los jóvenes, mientras que las empresas tecnológicas están trabajando en reforzar sus sistemas para comprobar la edad de sus usuarios.

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El caso australiano sirvió como referencia para otros gobiernos que analizan restringir el acceso de los menores a las redes sociales. En Europa, países como España, Reino Unido, Dinamarca y Grecia de igual forma han propuesto diferentes iniciativas para restringir el uso de estas plataformas entre niños y adolescentes.

La decisión francesa, sin embargo, abre interrogantes sobre cómo se aplica en la práctica la prohibición. Uno de los principales desafíos será establecer mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios sin tentar contra su privacidad.

Por otro lado, expertos y críticos de este tipo de medidas están advirtiendo sobre la dificultad de impedir que los menores eludan las restricciones mediante cuentas falsas u otros métodos.

Con la aprobación de la ley, Francia hace parte del debate internacional sobre el papel de las redes sociales en la infancia y hasta dónde deben llegar los gobiernos para limitar el acceso de los menores a plataformas que forman parte de su vida cotidiana.

La medida podría convertirse, además, en un precedente para otros países europeos que analizan adoptar restricciones similares.