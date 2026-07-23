"En Cuba cada 24 horas se comenten al menos 10 acciones represivas en contra del ejercicio de DD. HH.": Yaxis Cires

Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, analizó en NTN24 el verdadero rostro de la dictadura castrista en Cuba . “Si a Miguel Díaz-Canel y al régimen cubano les interesa de verdad contribuir con los derechos humanos y con Naciones Unidas, lo primero que tiene que hacer es acatar los dictámenes de grupos de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que le exige la liberación de los cientos de preso políticos que hay en Cuba”, señaló.