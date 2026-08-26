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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Arquero sudamericano que se destacó como figura en el Mundial 2026 se convirtió en nuevo fichaje de club europeo

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
El guardameta se convirtió en héroe de su selección en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Un portero de una selección sudamericana que se destacó como gran figura del Mundial 2026 fue oficializado este miércoles como fichaje de un equipo europeo.

Se trata del héroe en dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Alemania y rival de Francia en octavos, el arquero paraguayo Orlando Gill se comprometió con el Lille para los próximos cinco años, anunció el miércoles el club de la Ligue 1 francesa.

El guardameta de 26 años procede del San Lorenzo argentino y pugnará por defender el arco del equipo norteño con el turco Berke Ozer.

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"Es una gran oportunidad para mí, poder unirme a un club de alto nivel, tan competitivo. Me esforzaré al máximo cuando tenga la oportunidad de jugar", declaró Gill, citado en el comunicado de su nuevo equipo.

Gill fue el arquero de Paraguay en el Mundial y contribuyó especialmente al pase de la Albirroja a octavos de final, deteniendo dos disparos alemanes en la tanda de penales.

Ante Francia en esos octavos, Gill protagonizó varias intervenciones de mérito pero no consiguió parar un penal a Kylian Mbappé, en un partido bronco y lleno de tensión.

Después del duelo, Gill defendió el estilo de juego de los paraguayos y se quejó de que Mbappé no le diera la mano al término del partido.

En Lille, este portero de casi dos metros (1,99 m) coincidirá en el plantel con el hermano pequeño de Kylian, Ethan Mbappé.

También este miércoles, el Lille anunció el fichaje del extremo derecho Dilane Bakwa, cedido por una temporada por el Nottingham Forest inglés.

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El anuncio de ambos fichajes llegó unas horas después del pase del joven marroquí Ayyoub Bouaddi del Lille al Manchester City por más de 100 millones de dólares.

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