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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba
Programa: El Informativo

Estados Unidos envía poderosos aviones de guerra a base cercana de Cuba: Habla Carlos Giménez

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe con la llegada de 20 aviones de combate F-35 a la Florida. El movimiento convierte esta zona en un punto estratégico para las operaciones de defensa y aumenta la capacidad de respuesta militar, ante posibles amenazas de adversarios extranjeros como el régimen de Cuba. “La capacidad que tiene el F-35 es top, los cubanos ni van a saber que están en su área porque no lo pueden ver, es muy superior al F16”, aseguró el congresista republicano Carlos Giménez.

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