Estados Unidos envía poderosos aviones de guerra a base cercana de Cuba: Habla Carlos Giménez

Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe con la llegada de 20 aviones de combate F-35 a la Florida. El movimiento convierte esta zona en un punto estratégico para las operaciones de defensa y aumenta la capacidad de respuesta militar, ante posibles amenazas de adversarios extranjeros como el régimen de Cuba. “La capacidad que tiene el F-35 es top, los cubanos ni van a saber que están en su área porque no lo pueden ver, es muy superior al F16”, aseguró el congresista republicano Carlos Giménez.