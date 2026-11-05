Tribunal de apelación autoriza juicio por presunto plagio entre los creadores de ‘The Pitt’ y la legendaria serie ‘Urgencias’

Un tribunal de apelación en los Estados Unidos resolvió que la demanda entablada por Sherri Crichton, viuda del célebre escritor y guionista Michael Crichton, contra los creadores de la serie The Pitt continúe su curso legal hasta la instancia de juicio, tras desestimar los recursos presentados por la productora Warner Bros.

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La acción judicial, interpuesta originalmente en agosto de 2024, sostiene que el proyecto audiovisual encabezado por el actor Noah Wyle y los productores John Wells y R. Scott Gemmill constituye una derivación no autorizada del concepto original de la serie Urgencias, ficción creada por Crichton a partir de sus vivencias en el ámbito de la medicina.

De acuerdo con el fallo emitido por la corte de apelaciones, existen coincidencias sustanciales entre ambas obras que justifican la continuidad del proceso. El tribunal citó como elementos de similitud el desarrollo de la narrativa en el entorno acelerado de una sala de urgencias, el uso de jerga médica especializada, la representación gráfica de traumas físicos y la presencia de personajes arquetípicos, tales como la figura del médico residente inexperto.

Por su parte, la defensa de Warner Bros intentó desestimar el caso con su acogida a la legislación sobre libertad de expresión en California (normativa anti-SLAPP), bajo el argumento de que The Pitt representa una creación independiente.

La decisión judicial permite que el caso avance hacia la fase de obtención de pruebas y potencialmente llegue ante un jurado, a menos que las partes alcancen un acuerdo extrajudicial previo, según informó el medio especializado Variety.

“Me siento profundamente satisfecha con la decisión del tribunal de apelaciones y espero con interés la fase de obtención de pruebas, así como la presentación ante un jurado de nuestro caso, el cual afecta a escritores, creadores, a sus familias y a sus patrimonios”, declaró Sherri Crichton en un comunicado oficial.

El caso constituye un precedente importante para los derechos de autor en la industria del entretenimiento, particularmente respecto a la protección de obras creativas y el cumplimiento de los acuerdos contractuales con los estudios de producción.