El Nobel de Química se lo otorgan a científicos que resolvieron el misterio de las moléculas espejo

El francés Henri B. Kagan y el japonés Kensō Soai fueron reconocidos este miércoles con el Premio Nobel de Química 2026 por sus investigaciones de las moléculas que existen en formas de imagen especular y por poder demostrar cómo las reacciones químicas pueden favorecer una de esas versiones.

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La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el premio por “el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”, un trabajo que hizo que se pudiese progresar en uno de los grandes interrogantes de la química: por qué los sistemas vivos usan casi exclusivamente una de las dos formas posibles de moléculas en específico.

El fenómeno, conocido como homoquiralidad, se puede entender por medio de una comparación sencilla: las moléculas pueden tener una estructura que se equivale a la de una mano derecha y otra a la de una mano izquierda. Pese a que las dos son imágenes especulares, no pueden superponerse de forma exacta.

El problema adquiere especial importancia al momento que se trata de medicamentos. Dos moléculas con la misma composición química pueden producir efectos muy distintos dependiendo de su orientación espacial. Por eso, conseguir solo la versión adecuada resulta fundamental para desarrollar fármacos más precisos y seguros.

Kagan, de 95 años y vinculado a la Université Paris-Sud, dio un paso decisivo en 1986 al desarrollar un método que dejaba favorecer una de las dos formas especulares en una reacción química. Su trabajo abrió una vía para obtener una mayor proporción de una determinada versión molecular.

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Soai, profesor emérito de la Tokyo University of Science, llevó esa investigación más lejos. En 1995 hizo la presentación de una reacción con potencial para producir una sola forma molecular y, en 2003, logró una reacción capaz de generar solo una de las dos imágenes especulares. El proceso pasó a llamarse la reacción de Soai.

La importancia de estos descubrimientos no se limita a la química teórica. Sus avances se transformaron en herramientas fundamentales para diseñar reacciones usadas en la producción de medicamentos y ayudaron a comprender cómo puede amplificarse una pequeña diferencia inicial entre dos formas moleculares.

El Nobel igualmente se relaciona con una cuestión científica que empezó a estudiarse hace más de un siglo. Louis Pasteur observó en el siglo XIX que determinadas sustancias podían existir en formas especulares con propiedades distintas. Desde entonces, los científicos trataron de explicar cómo la naturaleza termina favoreciendo una de esas formas.