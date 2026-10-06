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Premio Nobel

Científico nacido en Bélgica gana el Nobel de Física por convertir el hielo de la Antártida en un detector de neutrinos

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Francis Halzen- Premio nobel de física- EFE
Francis Halzen- Premio nobel de física- EFE
Francis Halzen fue reconocido por impulsar IceCube, gigantesco detector instalado bajo el hielo antártico que abrió una nueva ventana al universo.

El físico belga Francis Halzen, de 82 años, recibió este martes el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones las cuales fueron decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y por el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. El reconocimiento lo anunció la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo.

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Halzen, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, fue una de las figuras más importantes detrás de IceCube, un observatorio que se construyó en el Polo Sur que usa el hielo de la Antártida como un gigantesco detector de partículas. El proyecto dejó identificar neutrinos procedentes de procesos extremadamente energéticos que sucedieron en regiones lejanas del universo.

Los neutrinos son partículas subatómicas extraordinariamente difíciles de identificar. Tienen una masa muy diminuta y atraviesan la materia casi sin interactuar con ella, por lo que pueden recorrer grandes distancias sin ser desviados. Esa característica los convierte en una especie de mensajeros capaces de llevar información por fenómenos cósmicos que no siempre pueden estudiarse por medio de la luz.

La idea de Halzen fue aprovechar el hielo antártico para tratar de registrar las señales producidas cuando un neutrino interactúa con la materia. IceCube ocupa cerca de un kilómetro cúbico de hielo y cuenta con más de 5.000 sensores de luz instalados a profundidades que alcanzan unos 2,5 kilómetros. Cuando se produce una interacción, los sensores captan pequeños destellos de luz y hacen que se pueda reconstruir la trayectoria y la energía de las partículas.

El gran avance llega en 2013, momento en el que el experimento detectó neutrinos de alta energía que no provenían del Sol, tenían un origen cósmico. Esa observación permitió empezar a rastrear partículas provenientes de fuentes situadas fuera de nuestra galaxia y abrió una nueva forma de estudiar los fenómenos más extremos del universo.

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Entre esos fenómenos hay ambientes que tienen con agujeros negros, explosiones estelares y otras fuentes capaces de liberar enormes cantidades de energía. A diferencia de la luz, los neutrinos pueden pasar por grandes cantidades de materia y conservar información del lugar donde fueron producidos, lo que los convierte en herramientas únicas para la astronomía.

La Academia Sueca destacó sobre todo la visión científica y el liderazgo de Halzen para convertir el hielo del Polo Sur en un instrumento capaz de estudiar partículas que provienen del espacio profundo. El físico, que nació en la localidad belga de Tienen, recibió la noticia cuando se encontraba en Italia y reconoció que el premio no se lo esperaba.

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